ANMELDTE: Moa Ilar (venstre) har mottatt mye kritikk for en manøver tidligere denne sesongen. Her er hun del av det svenske vinnerlaget under en verdenscupstafett i Falun på tampen av sesongen i år.

Svensk utøver anmeldte hatmelding: − Over grensen

Hun stod for en av vinterens mest omdiskuterte manøver i skisporet og ble disket for «usportslig» opptreden. Nå forteller Moa Ilar (25) at hun har mottatt mye hets. Ved et tilfelle gikk det for langt.

Det forteller hun til den svenske avisen Expressen.

– Det har blitt en politianmeldelse. Det var en person som skrev en melding til meg som var over grensen, sier Ilar uten at hun går inn på innholdet i meldingen.

Det var under den aller siste verdenscupkonkurransen i sprint i finske Lahti for sesongen at hendelsen oppstod.

To utøvere – svenske Maja Dahlqvist og sveitseren Nadine Fähndrich – kjempet om den gjeve «sprintkula». Eller beviset på at man er sesongens beste sprinter.

Det kontroversielle oppstod da Ilar bremset opp på oppløpet, slapp lagvenninne Dahlqvist forb i, og røk selv ut av sprinten. Da Fähndrich senere kom til kort i samme konkurranse ble det svensk seier i sprintcupen.

Svenskene feiret. Dahlqvist lovet lagvenninnen en del av bonusen. På den andre siden var Fähndrich sønderknust og gråt i pressesonen da hun innså at «sprintkula» gikk tapt.

Ilar og de svenske damene la aldri skjul på at det var taktisk spill. Ilar ble disket fra konkurransen. Juryen mente det var «usportslig opptreden».

Se hendelsen alle snakket om den siste verdenscuphelgen her:

Ilar forteller om mange reaksjoner etter hendelsen. Flere har vært positive.

– Men det er også mange som er veldig, veldig kritiske til det jeg gjorde.

Hun fikk også spørsmål av Expressen om hvordan det er at det har gått så langt som en politianmeldelse.

– Det er jo kjedelig, så klart. Men idrett berører på mange plan og da er det tydeligvis mange som synes at man får skrive og si hva som helst. Det er så lett «å skrive seg bort» på internett at man kanskje glemmer at det er et menneske som står der som mottaker, sier hun.

