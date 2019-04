TV-ekspert: – Mye kan fortsatt ende på NRK

TV-eksperten Lasse Gimnes sier at ski-rettighetene kan bli solgt videre og fortsatt ende på NRK-kanaler.

Torsdag morgen kom sjokkmeldingen: NENT Group, som står bak Viasat, har sikret seg rettighetene til verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski, fra 2021/2022-vinteren.

– Men det er for tidlig å si at alt dette ender på Viasat-kanalene, sier Gimnes til VG.

Han er en av landets fremste eksperter på området og står bak selskapet GimCom.

– Det har skjedd tidligere at rettigheter har blitt kjøpt - og så solgt videre. Det har vi sett så sent som i vinter med at TV 2 har kjøpt Champions League-kamper fra NENT-gruppen.

– Derfor skal vi ikke se bort i fra at en del av disse skisendingene fortsatt kan ende på NRK, TV 2 - eller for den saks skyld VGTV. At rettighetene blir videresolgt, sier Gimnes, som også har en rådgiverrolle overfor langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo.

Gimnes understreker at NRK har nytt svært godt av vintersendingene sine:

– De har omtrent 40 prosent av totale tradisjonelle TV-seingen i Norge, og seertallene i vinterhelgene er med på å bidra til det.

Lasse Gimnes mener også at dette kan få store konsekvenser for ski-Norge:

– I dag har bare langrenn sponsorinntekter på rundt 80 millioner kroner. Både markedsfolkene i Norges Skiforbund og sponsorene vil ha høyest mulig eksponering. Det har vært perfekt med at sendingene har gått på NRK.

– Nå som sendingene kan ende på mindre, reklamefinansierte kanaler, vil det med stor sannsynlighet ende med færre seere. I verste fall kan det også ende på Premium-kanaler, på samme måte som fotballkanalene til TV 2 og Discovery. Dermed mister de markedsverdi som sponsorobjekter.

Men det betyr ikke nødvendigvis mindre penger i kassa hos Norges Skiforbund:

– Det avhenger av om økningen i TV-inntektene oppveier en mulig nedgang i sponsorinntekter. Kanskje kan det kompensere. Spørsmålet er om hva totalen ender på.

I pressemeldingene fra TV-kanalene torsdag morgen kommer det fram at FIS-pakken som nå er solgt, inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup, og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vinter. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits.

– Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter, skriver NRK i pressemeldingen.

En annen TV-ekspert, Morten Wiberg, tror Nent Group har bladd opp stort.

– Det er snakk om mange hundre millioner selvfølgelig. Det begynner å bli store beløp. De (NENT Group) har jo betalt en større sum enn det NRK ville betalt, for NRK skulle jo bare ha rettighetene for Norge, sier Wiberg.

Publisert: 12.04.19 kl. 01:56