Giske vil ha langrenn på eksklusiv TV-liste

Trond Giske (52) mener regjeringen bør vurdere å tilføye verdenscupen i langrenn på listen over idrettsbegivenheter som må sendes på åpne kanaler.

Samtidig advarer Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson NENT Group, som overtar TV-rettighetene til mesteparten av vintersporten fra 2021, om at han vil ta opp kampen mot reklame for spill som ikke er lovlig i Norge.

– Vi har tidligere foreslått i Stortinget at Kulturdepartementet bør gå gjennom hvilke idrettsarrangement som bør gå på åpne kanaler, sier Giske og viser til en avtale inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Dette inkluderer avtalen

Per i dag har følgende begivenheter av «vesentlig samfunnsmessig betydning», noe som betyr at de må gå på åpne kanaler:

Sommer- og vinter-OL, VM og EM i fotball for menn, inkludert kvalifiseringskamper med norsk deltagelse, VM og EM i håndball for kvinner, cupfinalen for menn, VM på ski i nordiske grener, VM i alpint og VM i skiskyting.

I tillegg er man pliktig til å sende Holmenkollen-helgen (nordiske grener) på en åpen kanal.

– Sånn toppidretten utvikler seg bør man vurdere om man skal utvide den listen. Det er gjort store samfunnsinvesteringer for å få frem toppidrettsutøvere. Idretten hviler seg på støtte fra Norsk Tipping og kommunene har investert store summer i idrettsanlegg. Toppidretten er vårt felleseie, selv om FIS eier TV-rettighetene til langrenn, sier Giske, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Bør verdenscupen i langrenn inn på den listen?

– Det er vanskelig å si, men det finnes noen høydepunkter i løpet av en sesong som har større betydning enn andre, sier Giske.

Usikkert hvordan sendingene blir

Vegard Drogseth, direktør i NENT Group, kan ikke si sikkert hvordan deres sendinger av vintersporten blir ennå.

– Det vi kan si, er at vi på ingen måte ønsker å gjøre skisporten smalere og mindre tilgjengelig for seerne. Vi er klar over at disse rettighetene omtales som en del av den norske folkesjelen, og vil selvsagt forvalte dem deretter, sier Drogseth.

Trond Giske mener Skiforbundet må diskutere dette internasjonalt.

– Skiforbundet bør også ta en diskusjon innad i FIS om hvordan TV-rettighetene forvaltes. Er det kun kjøpesummen som gjelder, eller handler det også om å nå ut til et bredt publikum? Jeg tror det siste er best i lengden. Hvis interessen svekkes, så svekkes også inntektsgrunnlaget, sier Giske.

– Jeg mener at idretten skyter seg selv i foten, tillegger han.

– Ikke en del av salget

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff svarer slik:

– Skiforbundets rettigheter er ikke en del av salget. For oss er det viktig å ha et godt produkt som når flest mulig. Det er mye vi ikke kan påvirke når det gjelder selskapenes milliardindustri, men vår jobb er uansett å tilpasse oss virkeligheten og gjøre det vi mener er best for skisporten, sier Graff til VG.

Giske vil også ta opp kampen mot det han omtaler som ulovlig spillreklame.

– Det er ingen tvil om at Viasat-systemet får betydelig ekstrainntekter fra reklame for spill som ikke er lovlig i Norge, sier Giske.

– Vi har spillreklame fra andre aktører enn Norsk Tipping fordi vi av historiske årsaker sender fra London og derfor følger det britiske kringkastingsreglementet og EU-lovgivningen. Det er en misoppfatning blant mange om at kanaler som TV3 ikke er regulerte, sannheten er at det britiske Ofcom-regelverket strengt regulerer kringkasting, men at reglene er noe annerledes enn det norske kringkastingsregelverket, er Drogseths svar.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ikke besvart VGs henvendelser. Torsdag sa hun til NTB at det er sunt at andre enn NRK viser vinteridrett.

– Hvis NRK hadde vært eneste aktør som hadde muligheten til å vinne slike budrunder, ville det ødelagt det frie markedet for rettigheter fullstendig, sa Skei Grande.

