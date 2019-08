VANT: Tiril Udnes Weng (i midten) vant Toppidrettsveka. Søsteren Lotta (til venstre) ble nummer tre, mens Ane Appelkvist Stenseth tok annenplassen. Foto: Joachim Baardsen/VG

Udnes Weng imponerte sjefen og vant Toppidrettsveka: – Vanvittig godt renn

TRONDHEIM (VG) I stedet for å bli hentet inn av damene som jaktet henne, økte Tiril Udnes Weng (22) avstanden til konkurrentene på den avsluttende etappen.

– Det er deilig. Det er ikke ofte at jeg går renn alene på denne måten. Jeg er vant med at det handler om å bite seg fast på den siste dagen av Toppidrettsveka og håpe på en spurt. Det var veldig bra – både for psyken og bena, sier Udnes Weng til VG og smiler.

Hun bukket under målseilet ved Nidarosdomen 20,3 sekunder foran Ane Appelkvist Stenseth (24) på den 12 kilometer lange jaktstarten. Sistnevnte fulgte opp fredagens sterke sprintseier med en annenplass sammenlagt etter å ha spurtslått Tirils tvillingsøster, Lotta Udnes Weng.

Overgikk egne forventninger

Tiril Udnes Weng forteller at ambisjonen i forkant av Toppidrettsveka var å kjempe i toppen, men ikke å vinne.

Etter å ha konkurrert på Hitra, i Aure og i Trondheim er det ingen som har vært sterkere enn henne de tre siste dagene. Den russiske stjernen Natalja Neprjajeva ble nummer fire – 26,6 sekunder bak den norske jenta.

Nå får Udnes Weng ros av landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Jeg er imponert. Hun gikk et vanvittig godt renn. De andre prøvde å hente henne inn, men de klarte det ikke. Jeg er totalt sett veldig fornøyd med det jeg har sett. Det er gode prestasjoner av de norske jentene. Vi får til det vi har trent på, i litt stressa rennsituasjoner. I tillegg er resultatene gode, sier Iversen til VG.

Karlsson nummer syv

Frida Karlsson ankom Toppidrettsveka som en av de største favorittene. Etter fallet på 25-kilometeren fra Aure til Brekka fredag formiddag, endte svensken på 7. plass.

– For min del har Toppidrettsveka vært ganske rotete – med fallet i går, de ødelagte rulleskiene og stavproblemer i dag. Men det skjer mye greier når du går på rulleski. Jeg gikk ut ganske hardt i dag og ville jage de som lå foran meg, men jeg skulle kanskje ikke dratt så mye som jeg gjorde, sier Karlsson til VG.

Hun drar tirsdag på et tre ukers høydeopphold i Frankrike. Iversen opplyser at det norske laget skal være på samme plass, men i to uker.

– Det kommer til å bli hardt, erkjenner Karlsson, smiler og går videre.

Publisert: 24.08.19 kl. 17:25