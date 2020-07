KREVENDE TID: Ingvild Flugstad Østberg er igjen skadet med et nytt tretthetsbrudd. Foto: Berit Roald

Flugstad Østberg forberedt på at hele VM-sesongen kan ryke

To tretthetsbrudd i samme hæl i løpet av bare tre måneder. Ingvild Flugstad Østberg kjenner på frustrasjonen. Hun er forberedt på at VM i Oberstdorf og hele kommende sesong kan ryke.

– En veldig kjedelig situasjon. Nå må jeg bare forholde meg til at det er slik, sier hun til VG og kaller tretthetsbruddet for «den siste type skade jeg vil ha».

29-åringen mener at hennes problemer ikke har noe å gjøre med treningssamarbeidet med Therese Johaug. Men at balansen mellom de tøffe øktene, hvile og matinntak kan ha blitt feil over lang tid.

– Selvfølgelig ønsker jeg å komme tilbake og kjempe i toppen. Det er det nivået jeg vil være på. Men jeg vet ikke om jeg kommer tilbake i februar, mars eller om det vil gå en hel sesong før jeg kan gå skirenn. Det må jeg innfinne meg med, sier Flugstad Østberg i vårt telefonintervju.

– Du er forberedt på at en hel sesong kan ryke etter to slike brudd på kort tid?

– Jeg prøver å forberede meg og jobber med hodet i forhold til det. Så får alt annet bli en bonus. Selvfølgelig har jeg et håp om – og en tro på – at det ikke blir sånn.

Skistjernen er uansett forberedt på å måtte tenke annerledes. Kanskje kan hun bare satse på noen få renn kommende vinter. Men det kan også skje at Beijing-OL om halvannet år blir hennes plan.

– Det er tanke jeg så absolutt har tenkt og snakket med treneren om. Men det er for tidlig å si hva som er realistisk.

Ingvild Flugstad Østberg har i lang tid befunnet seg på familiehytta på Nes-halvøya i Mjøsa. Der sykler hun, bruker en stakemaskin og trener styrke med venstrefoten i en beskyttende skinne. Men det er null løping – null rulleski – og en god del mindre treningstimer enn normalt.

Tankene er mange mens noen gode sommerdager kjæler med Norges største innsjø.

6. MARS: Ingvild Flugstad Østberg humper av gårde på krykkene etter det første tretthetsbruddet. I bakgrunnen lege Øystein Andersen og medieansvarlig Gro Eide. Foto: Terje Bendiksby

– Ting har ikke blitt gjort optimalt. Det er et sammensatt bilde av mange ting, forklarer hun. Sist helg ble det nye tretthetsbruddet kjent gjennom en pressemelding fra Skiforbundet.

Der la langrennslandslagets medisinsk ansvarlige, Øystein Andersen, et klart ansvar på Ingvild Flugstad Østberg selv: «Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen er i risiko for stressfrakturer».

– Selvfølgelig. Til syvende og sist er ansvaret mitt. Vi har et kjempebra støtteapparat rundt oss. Alt ligger til rette. Jeg må selv sørge for at hverdagen blir optimal. Om man over tid ikke gjør det, så kan bli utsatt for denne type skader. Det er der det ligger. Det handler ikke om en uke eller måned. Dette har skjedd over tid. Men jeg er stolt av alt jeg har lagt ned i trening de siste 10–15 årene. Det er det som har gjort at jeg har blitt så god som jeg har blitt. Jeg angrer ikke på noe i det hele tatt, sier hun.

Ingvild Flugstad Østberg presiserer at hun ikke kan se at det ble gjort noen feilgrep i behandlingen av det første tretthetsbruddet fra helseapparatet i Norges Skiforbund og på Olympiatoppen.

– Hva er vanskeligst å få til i kombinasjonen trening/matinntak/restitusjon/søvn?

– Balansen. Helt klart. Dette er vanskelig å forklare for mannen i gata. En ting er balansen i treningen. Jeg trent vanvittig mye og vanvittig hardt. Ernæringsbiten er også vanskelig. Du skal få i deg det riktige og du skal få i deg nok. Det gjelder hver dag og over tid. Du må være veldig nøye. Så hvis du er litt for sløv både på og utenfor trening ..., forklarer Flugstad Østberg.

Hun mener forenklet sagt at det kan ha blitt for mye trening i forhold til mat og hvile. Kroppen har havnet i ubalanse. Dermed har tretthetsbruddene kommet. Hun skal ha fått startnekt allerede under rulleskirenn sommeren 2019.

Østbergs 13 måneder 30. juni 2019: Starter ikke i et fem mil langt rulleskirenn i Lunde. TV 2 hevder senere at hun hadde fått startnekt og treningsforbud av langrennsledelsen. 21. november 2019: Får startnekt i åpningsrennet på Beitostølen etter ikke å ha tilfredsstilt kravene til Skiforbundets helseattest. 23. desember 2019: Får klarsignal for å gå Tour de Ski. 28. desember 2019: Blir nummer 4 i comebacket i Sveits – 37 dager etter at startnekten ble kjent. 1. januar 2020: Vinner sin eneste individuelle seier sist sesong ved å gå til topps på 10 km jaktstart i Italia. Slår Therese Johaug spurten. 1. mars 2020: Vinner sitt siste skirenn for sesongen – stafetten i Lahti. Blir nummer tre sammenlagt både i Tour de Ski og den norsk/svenske Ski Touren. Nr. 5 sammenlagt i verdenscupen. Snittplassering på distanserenn: 4,9. Syv pallplasseringer individuelt. 6. mars 2020: Det blir kjent at hun må avslutte sesongen på grunn av et brudd i hælen etter et hopp ned på betong. Innrømmer at det kan ha sammenheng med årsaken til startnekten. 23. juni 2020: Tilbake på landslagssamling. Løper for første gang på nesten fire måneder. Har brukt skadeperioden til å trene alternativt. 26. juli 2020: Det blir kjent at Flugstad Østberg har pådratt seg et nytt tretthetsbrudd i foten. Vis mer

Men faresignalene kom for alvor da Flugstad Østberg i november i fjor ikke oppfylte den såkalte helseattesten. Det gikk 37 dager før hun fikk gå skirenn. Men Gjøvik-jenta vant en Tour de Ski-etappe allerede 1. januar, ble nummer tre sammenlagt og gjorde en god vinter inntil tretthetsbruddet og pandemien brått avsluttet sesongen.

Ingvild Flugstad Østberg fikk ikke ut sitt beste individuelt i Lahti-VM 2017 og Pyeongchang-OL året etter. Sommeren 2018 skiftet hun skimerke, smører og trenere. Så kom alt vinteren 2019: Seier både i verdenscupen og Tour de Ski. Medalje på fem distanser under VM i Østerrike. Flugstad Østberg kaller det en «drømmesesong».

I juni sa moren til det svenske stortalentet, Frida Karlsson, at datteren aldri kommer til å trene som Therese Johaug. Flugstad Østberg er den eneste på det norske landslaget som i dag trener mye med fenomenet fra Dalsbygda. Kan det over tid å ha blitt for tøft etter at Marit Bjørgen forsvant? Har hun nå måtte gjort opp regningen?

– Nei, svarer Ingvild kontant.

– Jeg har trent med Therese siden før jeg var 20. Jeg vet hvordan jeg skal trene sammenlignet med henne. Vi har forskjellige styrker. Etter hvert som jeg har blitt bedre har vi kunnet trene mer og mer sammen. Hun er knalltøff, men det er ikke sånn at jeg har bare slengt meg med henne. Jeg har gjort egne valg og jeg både håper og tror at vi har gjort hver andre bedre, sier hun.

– Vi har vært veldig åpne på at vi ikke skal hausse hverandre opp. Vi har vært ekstreme i forhold til mange treningstimer i løpet av ett år, men vi har likevel ikke vært ekstreme i forhold til type ekstreme økter. Vi har aldri trent vanvittig lange økter eller eksperimentert. Vi har trent mye med god kvalitet gjennom mange år. God gammeldags trening med litt fornyelse. Men selvfølgelig pusher vi generelt med store treningsmengder, beskriver hun.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Johaug-trening ikke bør bli melodien de neste månedene: – Å trene mye med Therese er nok ikke rette medisinen akkurat denne høsten. Hun har hatt stor suksess før med å trene mye med Therese og være i høyden sammen blant annet.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier mye av det samme, men tror det kan bli aktuelt med noen rulleski-økter sammen.

– Det sier seg vel egentlig selv, kommenterer Flugstad Østberg.

– Jeg kommer garantert til å trene med Therese igjen, men kommer selvsagt ikke til å kaste meg inn i en annens opplegg med en gang. Jeg er min egen person med min egen filosofi og min egen treningsplan, fremholder hun.

Det er mulig å nyte sommeren i Mjøsa. Men tankene er mange på hytta i Ringsaker.

– Jeg har det både òg. Jeg har veldig mange fine folk rundt meg og har sånt sett ikke noe å klage på. Men de fleste har jo lyst til å gjøre jobben sin. Jeg brenner for den og har så motivasjon. Det er selvfølgelig veldig kjedelig at jeg ikke kan gjøre den ordentlig. Skade nummer to er ikke artig, sier hun.

Den venstre hælen har blitt et problem.

– Det nye bruddet er i det samme området som det gamle. Det kan være påvirket av det første, men det er et nytt brudd. Det er ikke nødvendigvis noe jeg har gjort feil de siste tre månedene som er årsaken, sier hun.

– En sånn type skade er ikke noe som skjer over natten og heller ikke noe som repareres over natten. Det er litt frustrerende og krever tålmodighet. Jeg har ingen gitt dato hvor jeg vet at jeg trene for fullt eller stå på startstreken igjen, sier hun.

– Men akkurat nå er det vel slik for alle langrennsløpere. Ingen vet noe sikkert om når sesongen starter.

Det er en mager trøst.

