Derfor ble TV 2-reporter Lersveen fratatt VM-akkrediteringen

OBERSTDORF/OSLO (VG) TV 2-reporter Ernst A. Lersveen (68) mistet akkrediteringen i ski-VM fredag. Espen Solbakken, nyhetsleder i kanalen, forklarer hvorfor.

– Jeg bekrefter at jeg mistet akkrediteringen, sier Lersveen etter herrenes stafett til VG.

Mer enn det ville ikke den rutinerte reporteren si om saken.

Espen Solbakken, nyhetsleder i TV 2 Sporten, forklarer hva som skal ha skjedd:

– Vi har fått en beskjed fra Infront (rettighetsforvalter) at han har filmet fra et område hvor det ikke var lov. Det er også forskjellige oppfatninger om Ernst gjorde et forsøk på intervju der han sto. Hans versjon er at han spurte hvor mye Norge lå bak ved veksling, sier Solbakken.

– Hvordan stiller Lersveen seg til saken?

– Han har bare gitt oss beskjed om hva som har skjedd, og så fikk han jobbe ut dagen der ned. Vi finner vi løsninger med teamet vårt de to siste dagene hvor det er relativt tynt med øvelser, sier Solbakken.

Journalistene må ha akkreditering for å få lov til å komme inn på stadion og i pressesonen. Akkrediteringen gjelder for både hopp- og langrennsarenaen.

– Vi har fått en beskjed om at det er brudd på akkrediteringsreglene for hva man har lov til å gjøre. Dette er ekstra strengt med tanke på corona. Det har vi full forståelse for, sier Solbakken, for øvrig bror til landslagstrener i fotball, Ståle.

Lersveen har jobbet i TV 2 i mange år i ulike roller. Han har i en årrekke dekket langrenn.

– Hvordan påvirker det TV 2s arbeid de siste dagene?

– Han jobber utenfor akkreditert sone. Vi får se hva som skjer, men hvis han fremdeles ikke har noen akkreditering i morgen, så ser vi om vi kan sette inn noen andre, sier Solbakken.

