KONKURRERER IGJEN: Heidi Weng og de andre norske er endelig tilbake og konkurrerer under norgescuphelgen på Lygna. Snart er det planlagt verdenscuprenn i utlandet for Weng og co. Foto: Terje Pedersen

Weng skeptisk til utenlandsreiser – har en plan

LYGNA (VG) Forrige utenlandstur ble en fiasko for Heidi Weng. Hun føler seg bedre forberedt på denne gangen, men det betyr imidlertid ikke at hun ønsker å krysse landegrensene under coronapandemien.

Det har blitt mye tid i Norge for Heidi Weng og de andre norske langrennsløperne. Vanligvis reiser de Europa rundt på denne tiden av året, men pandemien har holdt dem hjemme i lang tid. Ikke siden verdenscuphelgen i Ruka i slutten av november har de fått smake på internasjonal motstand.

– Jeg har vært mye på Skeikampen. Der har jeg sett Johannes og Tarjei Bø, og fått litt inspirasjon av dem. Det er gøy å se folk i løypen, uansett om man bare sier hei, smiler Weng.

De siste ukene har hun fulgt Tour de Ski – en konkurranse Weng har vunnet to ganger sammenlagt – fra sofaen.

– Jeg har aldri vært så mye hjemme. Jeg har gått Tour de Ski ni av ti ganger, så det er litt uvant og kjipt å ikke gå der. Men for min del var planen i utgangspunktet ikke å gå Tour de Ski, og det er egentlig helt greit, forteller 29-åringen, som kom på 2.-plass under lørdagens 10-kilometer på Lygna.

Skeptisk Weng

For forrige utenlandstur ble ingen hyggelig opplevelse for Weng. Etter en 67.-plass i verdenscupåpningen i Finland, reiste Weng hjem til Norge dagen etter. Forbundet sa at skistjernen «ikke hadde glede av å gå skirenn» og at coronapandemien var årsaken.

Weng er fremdeles lunken til å krysse grensene nå, mens pandemien fremdeles herjer i Europa.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å gå skirenn, men det viktigste for meg er å holde meg frisk. Spesielt inn mot VM, som har vært målet for meg i hele år. Samtidig er jeg mer forberedt på tur nå enn jeg var i Ruka. Jeg har lagt en bedre plan egentlig, og fått hjelp med det, forklarer hun, men er hemmelighetsfull rundt hva den planen innebærer.

– Det får dere se, sier hun kryptisk.

– Ville du helst vært hjemme?

– Jeg har som sagt lyst til å gå skirenn, men jeg synes det er viktig å holde seg frisk. Det er en annerledes situasjon og vi har forskjellige meninger om dette. Jeg føler at det er en annerledes situasjon som vi kanskje opplever hvert 100 år, og vi fikk oppleve det, og jeg vil i hvert fall ta det seriøst. Jeg synes det er greit at folk går og jeg synes det er greit at folk holder seg hjemme, mener Weng.

Hun har ikke hørt noe om det kan være mulig å få dispensasjon fra å ikke reise til Falun og Lahti.

– Har ikke peiling. Jeg får vel gjøre det jeg får beskjed om, sier Weng.

Skiforbundet ønsker at utøvere som skal til VM deltar i verdenscuprenn i utlandet før den tid. Langrennssjef Espen Bjervig kommer imidlertid ikke til å tvinge Weng utenlands.

– Heidi er en veldig god skiløper og har vist det lenge. Jeg er helt sikkert på at uavhengig om hun går i Falun eller Lahti, skal vi nok klare å ta det riktige VM-uttaket. Men vi tar ikke ut laget enda, sier han til VG.

Johannes Høsflot Klæbo har ennå ikke bestemt seg for om han følger langrennsledelsens krav og drar utenlands.

Fossesholm vil ikke «loke»

Helene Marie Fossesholm (19) går også norgescup på Lygna denne helgen. Hun gleder seg til å kunne reise utenlands og har ingen store betenkeligheter rundt det.

– Absolutt! For det første: TilFalun kjører vi bil. Vi har egne hoteller og tilpasset bespisning. Det føler jeg meg helt trygg på. I tillegg skal vi fly charterfly, og det er jo forskjellen. Skiforbundet har sørget for at det skal være trygt for oss, og det stoler vi på, sier stortalentet.

– Det er viktig å få gått renn, det er det som gjør at beina får den ekstra piffen. Det er det vi skal gjøre i VM og da nytter ikke det å gå rundt her og «loke». Da må man neste konkurrere litt også, avslutter hun.