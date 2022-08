RENNDIREKTØR: Pierre Mygnerey (t.v.) og smøresjef for Norge Stein Olav Snesrud under Tour de Ski i 2019.

FIS-topp om langrenn og penger: − Det er kritisk

Renndirektør for langrennsløperne Pierre Mignerey forteller at Det internasjonale skiforbundet jobber med en idé om felles preparering av ski. Norges smøresjef Stein Olav Snesrud tror ikke det er mulig å gjennomføre.

Mignerey forteller at mange forbund i Europa sliter med langrennsøkonomien.

– Det er kritisk for nasjoner som Sveits, Frankrike, Italia og flere i Europa, men de kjemper. Om vi ikke reduserer kostnadene og investerer penger i de unge, så blir det færre og færre nasjoner som vil være med å kjempe i toppen, sier Mignerey til VG.

Storbritannia, som lenge har samarbeidet med Norge som serviceteam, har så dårlig økonomi at de ikke lenger kan lønne trenere, som VG skrev tidligere i sommer.

– Storbritannia er en stor bekymring, de var på vei opp. Noen nasjoner som Norge kan kanskje hjelpe. Det som skjer i Storbritannia er virkelig dårlige nyheter, sier Mignerey.

Det er tre måneder til verdenscupsesongen starter i Ruka i Finland 25. november. Da er den store smøretraileren til Norge på plass. Flere nasjoner har smørebuss, noen er små, den norske er stor.

Guri Knotten blir direktør for nordiske grener og skiskyting i Sveits fra 1. september, mandag lanserte hun et forslag i VG.

– Vi kunne standardisert mye mer på utstyrssiden. Nasjonene med mindre ressurser må bruke store deler av sitt totalbudsjett på smurning og utstyr. Det går utover muligheten de har til å drive rekrutteringsarbeid og utvikling av utøvere. Kanskje bør man teste ut felles smøreopplegg for alle? sa Knotten.

På vårmøtet til langrennskomiteen i FIS ble det satt ned en arbeidsgruppe.

– Ski og smurning er blitt diskutert i mange år, nå har vi en arbeidsgruppe som skal finne løsninger. Det blir kanskje ikke lik smurning, men vi må finne en modell som er økonomisk bærekraftig for flere nasjoner, sier Mignerey til VG og fortsetter:

– Vi har snakket om et FIS-smøreteam for alle, et likt system. Men det vil alltid være forskjeller uansett. Løperne har ulike ski. Juniorløpere i Norge har ikke samme utstyr som Johannes Høsflot Klæbo.

Mignerey ser til Formel 1 for inspirasjon.

– Der er det regler for hvor mange motorer man kan bytte og det regler for dekk. Kan vi ha noe av det samme systemet? Det er mange ulike meninger. Tyskland har foreslått å redusere antall ski, sier Mignerey.

Smøresjef for det norske langrennslandslaget Stein Olav Snesrud ønsker en debatt velkommen.

– Men å dele alt strider på en måte mot vår konkurransenatur, sier Snesrud.

– Er det gjennomførbart at alle nasjonene forteller hva de skal smøre med en konkurransedag, og hvilke smurninger de tester?

– Nei, det tror jeg ikke. Og jeg tror ikke at det er nøkkelen. På den annen side er det en myte at vi har mange hemmeligheter på produktsiden. Vi er gode med håndlaget, og vi har dedikasjon. Da blir totalen god, sier Snesrud.

Snesrud etterlyser at FIS tar mer initiativ til samarbeid for å hjelpe nasjoner som sliter med trang økonomi.

– Men at FIS overtar all smuring, det tror jeg ikke de har lyst til. Det tror jeg ikke går, og det er vanskelig å få til på en rettferdig måte. Men vi er gjerne med på diskusjonen og å legge til rette for tettere samarbeid, så flere kan gjøre en god jobb sammen, sier Snesrud.

Det vil ta tid før endringer kommer.

– Det blir ingen endringer for kommende sesong, heller ikke den neste, selv om det hadde vært en god mulighet til å teste ulike ting, siden det ikke er mesterskap, sier Mignerey.