Ustjugov beklager knuffingen på Klæbo: − Jeg angrer på det øyeblikket

Sergej Ustjugov (30) skubbet til Johannes Høsflot Klæbo (26) og klappet trønderen i ansiktet under Seefeld-VM i 2019. Det legger russeren seg flat for nå.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Gesten representerer meg ikke. Da jeg så bildene etterpå forsto jeg at jeg var full av følelser. Jeg var forberedt på å vinne, men tapte. Det var nødvendig for meg å få utløp for denne energien, men det skulle absolutt ikke skjedd foran kamera. Hadde det skjedd i dag, ville jeg oppført meg annerledes fordi barn ser på oss, sier Ustjugov i et intervju med Metaratings, et russisk betting-nettsted.

Det var under semifinalen av sprinten i VM for tre år siden at Klæbo og Ustjugov gikk i hverandre underveis. Klæbo kom i mål til andreplass og sikret finaleplass - hvor han tok gull. Ustjugov ble bare nummer fem, røk ut av semifinalen og var tydelig frustrert på Klæbo.

I målområdet skubbet Ustjugov på Klæbo, før han dyttet ham i skulderen og klappet nordmannen to ganger i ansiktet.

– Jeg angrer på det øyeblikket. Hvis jeg hadde gått tilbake i tid, med hodet jeg har nå, ville jeg oppført meg annerledes, sier Ustjugov.

Den russiske veteranen benekter at han har noe imot Klæbo. Senere i Seefeld-VM møttes de til duell på ankeretappen, hvor Klæbo var overlegen.

– Det er ikke noe negativt mellom oss. Vi er bare rivaler i løypa, men det er alt. Ja, jeg hadde dette utbruddet, men til slutt ønsket jeg ham lykke til, og kanskje hjalp ønsket mitt ham til å vinne.

Rett etter VM-sprinten bedyret Ustjugov sin uskyld:

Ustjugov har vært trent av tyske Markus Cramer, men som følge av de økonomiske sanksjonene som er innført mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina kunne ikke samarbeidet fortsette. Det russiske skiforbundet vet ikke åssen de skulle ha betalt Cramer lønn.

Ustjugov sier han vil følge Cramers treningsprogram, men skal inn under treningsgruppen til ledet av Jegor Sorin. Aleksandr Bolsjunov og flere av de andre russiske skiløperne trenes av Jurij Borodavko.

– Jegor vil skrive planer, man han vil begynne med å sende dem til Markus for godgjenning. Hvis det passer for ham, vil jeg jobbe med gruppen til Jegor, men sjefen min er Markus, sier Ustjugov til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Ustjugov har slitt med skader og sykdom de siste årene, men sikret tre pallplasser i verdenscupen før jul og gikk på det russiske stafettlaget som tok OL-gull i Beijing.

Som følge av krigen i Ukraina er Russland og Hviterussland utestengt fra det meste av idrett - også internasjonal langrenn.

Visepresidenten i det russiske skisportforbundet, Vladimir Loginov, sier til nyhetsbyrået Tass at de vil forberede seg på sesongen og VM i Planica på vanlig måte. Men dersom utestengelsen fortsatt gjelder til vinteren, kan det bli aktuelt å arrangere et mesterskap Russland med nasjoner som er «vennlige» mot russerne.