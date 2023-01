Klæbo seiret igjen etter intens spurt – svensk storeslem hos kvinnene

Johannes Høsflot Klæbo tok sin 11. verdenscupseier denne sesongen da han vant sprinten i Livigno. Blant kvinnene var det svensk totaldominans.

Det er Klæbos sjette sprintseier denne sesongen. Franske Richard Jouve ga trønderen knalltøff kamp til siste stavtak, men Klæbo vant til slutt. Dermed var Klæbos 60. verdenscupseier i boks.

26-åringen valgte å stå over torsdagens sprint i NM for å spare krefter til verdenscupen. Kanskje var det dét som gjorde at han holdt unna for Jouve.

– Jouve var sterk. Det er et seigt oppløp. Får du det bitte litt, taper du meter med en gang, men heldigvis holdt jeg unna. Jeg følte jeg klarte å holde trøkket oppe hele veien, sier Klæbo til Viaplay.

Oppløpet til løypen i Livigno var en skikkelig kraftanstrengelse. Selv beskriver Klæbo det som noe «helt annet enn det vanlige».

– Normalt sett er det 150–200 meters oppløp, her har du kanskje 550 meter. Når du kommer i bunnen og ser opp så har du jo lyst til å legge deg ned og skrike. De har fått til noe bra her, skryter Klæbo.

Pål Golberg var det andre norske bidraget i herrenes finale. Han måtte nøye seg med en fjerdeplass.

I finalen på kvinnesiden var fire av seks finalister svensker. Der ble det til slutt trippelt svensk, med Jonna Sundling som seierskvinne foran Maja Dahlqvist og Emma Ribom.

Se høydepunktene fra kvinnenes finale.

Mens Klæbo valgte å stå over sprinten i NM, var Erik Valnes blant de som «doblet». 26-åringen tok gull på sprinten i NM på torsdag. Deretter reiste han til Italia for å prøve seg på lørdagens sprint.

Han karret seg videre fra prologen med en 29. plass, men ble nummer fem i sitt kvartfinaleheat, der Klæbo og Even Northug tok seg videre. Dermed var Valnes ute av dansen.

– Jeg går som en dust. Det er bare dumt, sier Valnes til Viaplay. Han ble så spurt om sine tanker om laguttaket til søndagens lagsprint.

– Det driter jeg i akkurat nå, svarer den ferske NM-vinneren.

Les også Historiske Kilde mot seier i Kitzbühel-utforen: – Det er helt surrealistisk Fredag følte han at han var «døden nær». Lørdag klinket Aleksander Aamodt Kilde (30) til med utklassingsseier i den…

Klæbo sier at de må ta en prat på kammerset hva gjelder hans deltagelse på søndag.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å gå, men spørsmålet er om det er smart med tanke på neste helg og det som skal skje i februar. Jeg sa til Arild (Monsen) at jeg skulle se hvordan kroppen kjentes i dag. Jeg regner med at han vil at jeg skal gå, sier Klæbo. Monsen bekrefter overfor Viaplay at Golberg ikke stiller.

Northug, som ble nummer to i NM, måtte gi tapt i semifinalen.

– Jeg gruer meg, sier Northug til Viaplay om lagsprinten.

På kvinnesiden valgte flere av Norges sterkeste kort å prioritere NM. Ane Appelkvist Stenseth stilte imidlertid i Livigno, men det norske håpet røk allerede i prologen etter et fall.

Julie Myhre, Hanne Wilberg Rofstad, Hedda Østberg Amundsen, Elena Rise Johnsen og Maria Hartz Melling tok seg til kvartfinalene.

Bare Melling klarte å ta seg videre til semien. Der kom hun på tredjeplass i sitt heat, men tiden var ikke god nok til å gå til finalen.