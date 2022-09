VIKTIG STØTTE: Nils Jakob (Hoff), pappa Thorvall Johaug og Therese Johaug selv i det som ble hennes siste verdenscuprenn i Holmenkollen i mars i år.

Johaug avslører bryllupsplanene: − Han hadde ikke noe valg og måtte lystre ordre

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug (34) ble fridd til på nyttårsaften midt i en hektisk oppkjøringsperiode til OL. Men siden den gangen har hun lagt opp – og fått planlagt det meste i privatlivet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Blant annet har den tidligere skidronningen sett på hva hun og forloveden Nils Jakob Hoff gjør med bryllupet.

– Vi har ikke helt landet på dato, men det blir nok neste år, ja, sier Johaug og gliser.

Det er snart ni måneder siden hun ble fridd til av Hoff, den tidligere roeren og nå legen, som hun har vært sammen med siden 2014.

– Hvor har dere tenkt å ha det?

– På Røros, vi skal ha vinterbryllup.

FORLOVET: Therese Johaug delte forlovelsesbilde på Instagram nyttårsaften.

Da VG spør om hva samboeren i en årrekke tenker om det, svarer hun slik:

– Han gleder seg til vinterbryllup, men han hadde ikke noe valg og måtte bare lystre ordre, sier hun og smiler enda bredere.

Johaug har ikke ligget på latsiden siden hun i år la opp som skiløper.

Hun har flere ganger feriert ved noen av Sør-Europas fasjonable steder. Johaug har selv sagt at det er som at hun har hatt russetid.

TAKK FOR INNSATSEN! Et medlem av skistyret, Marita Andresen, takker Therese Johaug for at hun stilte opp og svarte på spørsmål fra nysgjerrige skiledere fra 21 ulike nasjoner.

Men det har vært tid for mer seriøse ting også. Hun møter blant annet VG og andre medier under et seminar for morgendagens skiledere i Holmenkollen, der Johaug stilte til en drøy time lang spørsmål/svar-seanse for de fremmøtte.

Men når VG spør om det stemmer at hun blant annet har store planer om å utvide villaen sin et steinkast fra nasjonalanlegget, slik TV 2 skrev i august, gjør Johaug store øyne.

Kanalen skrev da at 34-åringen har store planer for huset, der hun blant annet skal ha søkt om bygge ut det 400 kvadratmeter store huset med blant annet et vin- og treningsrom.

– Storm i et vannglass, sier Johaug til VG.

– Vi har en bitte liten krypkjeller vi vil lage til et lite treningsrom. Så vi må «pigge» litt stein. Vi skal ikke bygge ut huset i det hele tatt. Men vi har en liten krypkjeller, altså, sier Johaug og lar det ligge med det.

I det daglige har hun brukt mye tid på å jobbe med sin egen biografi. Den kommer til salg i oktober.

I tillegg har hun blitt en viktig del av arbeidet med en evalueringsrapport som Norges Skiforbund offentliggjør i oktober. Der temaene blant annet er hvordan man skal heve norsk damelangrenn.

Men kanskje viktigst er jobben med hennes egen merkevare.

– Vi ønsker å få klærne våre til USA i løpet av tre-fire år. Sa vi satser veldig og det er utrolig mye spennende som skjer, sier Johaug.

– Vi har blant annet start opp for fullt i Sverige og Finland. Jeg skal til Helsinki og ha et løpeevent på en sportsbutikk der. Vi jobber med Tyskland og Østerrike. Og jeg skal blant annet til St. Moritz i Sveits. Og så skal vi til USA. Det er kult.