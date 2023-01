SLITER: Simen Hegstad Krüger, her avbildet under verdenscuphelgen i franske Les Rousses.

Klæbo slo hardt tilbake – ekspert slår VM-alarm etter nytt Krüger-kriseløp

LES ROUSSES/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo slo knallhardt tilbake og vant 20 kilometer fellesstart i Frankrike. En som fikk det langt verre var Simen Hegstad Krüger, som viser store svakhetstegn før VM i Planica.

For der Klæbo spurtslo fem andre konkurrenter i en heseblesende avslutning søndag, staket Krüger seg inn til en 24. plass.

Det var hele ett minutt og 52 sekunder opp til trønderen. Lyn-løperen fikk med andre ord ingen stor opptur etter at han ble nummer 60 (!) på 10 kilometer fristil fredag.

Underveis i løpet søndag uttalte Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug dette:

– Jeg liker ikke det jeg ser av Simen. Han var så god i Tour de Ski, så fikk han corona og var uheldig med det. Det løpet jeg har sett fredag og i dag, det er ikke noe godt tegn før VM.

Senere i løpet uttalte Dyrhaug at det var bekymringsverdig.

– Han er i utrolig mye dårligere form enn til vanlig.

Krüger forsøkte å avdramatisere det hele etter rennet.

– Det ser verre ut enn det er. Jeg har en hakket bedre følelse enn på fredag. Jeg synes det er et steg i riktig retning. Jeg tar nok ikke skade av å gå skirenn, det er veldig viktig. Da tror jeg at med de gjennomkjøringene her at jeg vil være hakket nærmere normal form allerede neste helg, sier han til Viaplay.

Krüger fortsetter:

– Jeg er ikke veldig bekymret, selv om det er kjedelig å være så langt bak. Jeg hadde gledet meg til disse rennene.

Der Krüger gikk på en enorm nedtur, var Johannes Høsflot Klæbo på den andre siden av følelsesskalaen.

Etter to konkurranser i Les Rousses – med en åttende- og andreplass – virket Klæbo svært skuffet og uttalte blant annet at han ikke samler på andreplasser.

Men søndag slo han knallhardt tilbake og vant spurten foran fem arge rivaler i Iivo Niskanen, William Poromaa, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Pål Golberg.

– Denne tror jeg smakte helt vanvittig godt for Johannes. Han har vært så skuffet, innbitt og jeg har ikke sett ham slik jeg har sett ham de siste par dagene, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug under kanalens sending.

Det kan Klæbo bekrefte.

– Denne smakte god. Den fredagen var tung, det var litt bedre i går, og enda bedre i dag, sier han til Viaplay.

Han er klar på at han ikke var veldig interessert i å bli nummer to søndag.

– Det var bare å gi alt på slutten. Jeg hadde en god dag i dag. Det var deilig.

Didrik Tønseth tok en sterk fjerdeplass foran Sjur Røthe og Pål Golberg på søndagens distanse.

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer syv, Harald Østberg Amundsen nummer ti, mens Hans Christer Holund tok 14. plassen.