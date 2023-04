MER SUKSESS: Astrid Øyre Slind vinner her Birken for ei uke siden. Lørdag vant hun Reistadløpet.

Astrid Øyre Slind vant igjen: − Det gikk akkurat

Astrid Øyre Slind (35) satte inn en langspurt og vant det 40 kilometer lange Reistadløpet fra Setermoen til Bardufoss. Herreklassen ble vunnet av Martin Løwstrøm Nyenget.

Amerikanske Rosie Brennan var hennes tøffeste konkurrent.

Slind har hatt en drømmesesong med gull i stafett og bronse på 15 km med skibytte i Planica-VM.

Hun startet vinteren som en av verdens beste langløpere, var så en av de beste i tradisjonelt langrenn og avslutter nå med å dominere langløp med seier i både i Birkebeinerrennet sist helg og Reistadløpet lørdag.

– Det var mye fokksnø. Det var håpløst å gå alene først. Så kom Rosie opp og hjalp meg litt, sier Slind til NRK.

– Det var akkurat nok, sier hun om avslutningen mot Rosie Brennan.

Slind går for Team Aker Dæhlie og var usikker på formen før start.

– Hun leverer nok et knallsterkt løp, sier NRK-ekspert Simen Østensen.

Reistadløpet er over 40 kilometer. Slind var 5,8 sekunder foran Brennan i mål. Disse to var i en klasse for seg. Emilie Fleten ble nummer tre, ett minutt og 25 sekunder bak vinneren. Magni Smedås var drøyt to minutter bak.

Martin Løwstrøm Nyenget vant herreklassen - som i fjor.

– Jeg slet i starten, men etter hvert hadde jeg mye å gå med. Jeg tenkte at det skulle bli en spurt, men det er gøy å komme alene til mål.

Andrew Musgrave gikk på trynet rett før mål og mistet muligheten til å kjempe om seieren - men ble nummer tre. Eirik Sverdrup Augdal ble nummer to.

Ski Classics fortsetter med løp på Senja søndag.

