Tysk dopingjournalist ber folk våkne etter razzia i ski-VM

SEEFELD/OSLO (VG) Den anerkjente dopingjournalisten Hajo Seppelt (56), som sto bak dokumentaren om den dopingtatte østerrikeren Johannes Dürr, sier alt ikke er som det ser ut til i langrennssporten.

VG møtte tyskeren i Seefeld utenfor ett av stedene hvor det ble gjennomført en razzia av det østerrikske politiet i samarbeid med tysk politi etter mistanke om bloddoping i VM.

Han er ikke overrasket over at politiet har aksjonert mot flere nasjoner i ski-VM i Østerrike.

– Nei, jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er baksiden med idrett, det som skjer bak lukkede dører. Folk vet vanligvis ikke dette, de feirer bare idretten, men man kan se hva som virkelig skjer i forberedelsene til en øvelse som dagens 15 kilometer. Folk burde skjønne at alt vi ser på overflaten ikke er sannheten, sier Seppelt.

Østerriksk politi har sluppet en pressemelding der de skriver at ni personer er pågrepet totalt, hvorav fem utøvere: To østerrikere, en fra Kasakhstan og to fra Estland. To tyske leger skal også være pågrepet, skriver politiet, samt to polititilknyttede utøvere.

Den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder at utøverne Dominik Baldauf og Max Hauke skal være de to av de pågrepne. De ble nummer seks på lagsprinten sist søndag.

På spørsmål om hva han tenker om Østerrikes dopinghistorie - etter flere dommer på 90- og 2000-tallet - svarer Seppelt slik:

– Vi lagde en dokumentar i januar om langrennsløperen Johannes Dürr fra Østerrike. Mange har sagt at han var en enkelthendelse og ikke en del av systematisk doping eller særlig utbredt. Du kan se det motsatte, det som er den virkelige sannheten, sier han og fortsetter:

Østerrikske dopingsaker i langrenn 2015:

Harald Vurm - Kobolt og intravenøs injeksjoner

Hermine Egger - Albumin, EPO og veksthormon 2014:

Johannes Dürr - EPO 2009:

Christian Hoffman - Bruk eller forsøk på bruk av ulovlige preparater

Johannes Eder - Besittelse av ulovlige preparater

Roland Diethard - Besittelse av ulovlige preparater Kilde: Dopinglist.com Vis mer vg-expand-down

– Dette som har skjedd (dopingrazziaen) er basert på hans vitnemål og avsløringene som kom frem på tysk TV og ADR. Nå kan man se at det han sa åpenbart var sannheten, og det som kommer fra østerrikske funksjonærer ikke er sant. De har sagt at han er den ansvarlige og et enkelttilfelle, men man kan se hva som er sannheten i idrett.

Av avsløringene som kommer frem i dokumentaren om Dürr, som kan sees på NRK, trekker Seppelt frem at bloddopingen fortsatt skjer i 2019, fem år etter dopingavsløringene som kom frem etter OL i Sotsji i 2014.

– Det forteller oss mye om hykleriet i sporten.

JOURNALIST: Tyske Hajo Seppelt ved TV-kanalen ARD. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Tror du din dokumentar om Dürr førte til dagens arrestasjoner?

– Det ser sånn ut.

Tyskeren sier at de brukte et halvt år på å lage dokumentaren om den dopingtatte langrennsløperen og at hans bidrag har vært «enormt».

– Nå kan folk bestemme om de tror på Mr. Dürr eller om de vil stole på andre folk.

Han mener at det faktum at utøvere fra vertsnasjonen skal være arrestert får en til å tenke.

– Det får man til å tenke over troverdigheten til en del utøvere her, sier Seppelt.

– Får vi flere avsløringer fra deg i dette mesterskapet?

– Det vil jeg ikke si noe om.