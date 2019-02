arrow-left









GULLGUTT: Martin Johnsrud Sundby idet han passerer målstreken.

Sundbys kone Marieke: − Det betyr så utrolig mye

SEEFELD/OSLO (VG) For første gang i VM- og OL-sammenheng kunne Martin Johnsrud Sundby (34) juble for gull på en individuell distanse.

– Akkurat nå er jeg helt satt ut. Jeg griner og er glad og henter barna i barnehagen og har en litt sliten gutt på armen, sier en ekstatisk kone Marieke Heggeland til VG, mens hun snufser og tørker tårene.

– Hvor mye betyr dette for ham og for dere?

– Det betyr så utrolig mye. Han har jobbet så hardt og så lenge for å få dette gullet, sier Heggeland, som unnskylder seg for å komme hjem fra barnehagen og summe seg.

– Når skjønte du at det gikk veien?

– Det var sent, for det så ut til at det ikke skulle gå før helt på slutten, sier Heggeland.

Også pappa John Erik Sundby, som skadet seg alvorlig etter en jaktulykke forrige høst, øste lovord om den nybakte verdensmesteren.

– Dette var helt fantastisk, rett og slett. Det er helt umulig å beskrive, jeg trodde jeg skulle fly over hele banen for å nå ham. Endelig skulle han få denne medaljen, etter å ha jobbet så mange år for å få det. Det var helt fantastisk for hele familien, sier Sundby senior til NRK, som sier de sa «endelig!» til hverandre da det møttes etter målgang.

Heggeland var hjemme i Norge da mannen gikk inn til sitt første individuelle VM-gull noensinne.

– Heldigvis kommer kona mi og eldstesønnen ned til helgen og får være med på det her. De er mine beste støttespillere. Min kjære kone og mine fantastiske sønner som er med i tykt og tynt. De betyr alt for meg, sier Sundby til NRK.

Foto: Göran Bohlin

– Endelig, utbrøt Thomas Alsgaard i VGTVs ski-VM-studio etter at Sundby var i mål som verdensmester på 15 km klassisk.

– Snakk om et etterlengtet gull, repliserte Niklas Dyrhaug ved hans side.

– Det her har Sundby jobbet ufattelig lenge for. Han har mye sølv og bronse, og at han klarer å ta det en av de gangene han ikke er favoritt... fortsetter Dyrhaug.

Også på sosiale medier ble 34-åringen hyllet:

