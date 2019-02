Iversen vraker seg selv til stafetten: - Dessverre ikke inne på laget

Emil Iversen vraket seg selv til stafetten etter 15-kilometeren. Han mener en annen norsk løper helle burde bli tatt ut på laget.

Publisert: 28.02.19 00:29 Oppdatert: 28.02.19 00:49







Iversen mener Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo bør utgjøre det norske laget.

– Jeg regner med det, sier Iversen på spørsmål om han gikk seg ut av stafettlaget etter å ha blitt nummer 10, ett minutt bak gullvinner Martin Johnsrud Sundby.

Han var 36 sekunder bak Tønseth som ble utpekt internt som rival til stafettetappen fredag.

– Det er klart det er en del. Jeg sa til Nossum at jeg skulle ta ut et lag her og på det laget er ikke jeg. Så får han vurdere om han skal gjøre endringer på det laget, sier Iversen til VG i pressesonen og mener hans stafettambisjon trolig ryker.

– Jeg mener selv at jeg dessverre ikke er inne på laget. Men har Nossum fortsatt troen på meg så skal jeg gå med glede, sier Iversen.

Dagen da Sundby vant sitt første gull var preget av en rekke hendelser:

Tønseth, som ble nummer fem på 15-kilometeren, mener at både han og Iversen kan gå fort på en stafettetappe.

– Vi får se. Dere får høre med Nossum, sier Tønseth på spørsmål om stafettuttaket.

Han gjør det klart at det er stor forskjell på løypene som skal gås på stafetten som ikke solpåvirkes på samme måte som 15-kilometersløypen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ordknapp om valget som skal offentliggjøres klokken 18, etter kvinnestafetten der Therese Johaug overraskende ble plukket ut til å være ankerkvinne.

– Når ting har lagt seg her i dag kommer vi til å diskutere i trenerkollegiet, men det som er helt hundre prosent sikkert er at vi kommer til å ha et sterkt stafettlag, sier Nossum.

Han sier at gode skiløpere som også er i form blir vraket i den stafetten. Han påpeker at klassisketappene skal gås i en mer skyggefull løype som trolig gir andre forhold enn under 15-kilometeren Sundby vant.

– Noen gode skiløpere som også er i form blir vraket til den stafetten, sier Nossum.