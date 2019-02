Dette er Norges stafettlag fredag: Emil Iversen starter

SEEFELD/OSLO (VG) Det norske stafettlaget fredag består av Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo.

Den plassen det var størst usikkerhet om på forhånd, var startetappen. Det sto mellom Didrik Tønseth og Emil Iversen.

– Tønset er dønn ærlig i tilbakemeldingene, og han er usikker på hvordan han vil være to dager etter 15-kilometer, sier Eirik Myhr Nossum.

– Hadde Tønseth gått om han ville, ble landslagstreneren spurt?

– Jeg vet ikke, svarer Nossum - og hyller Tønseth for sin ærlighet.

– Jeg regner med at stafettplassen røk, sa Emil Iversen og vraket seg selv etter 10. plass på 15-kilometeren. Men han er altså likevel med.

– Emil vraker ofte seg selv i intervjusonen, sier landslagstrener Nossum i et pressemøte torsdag kveld.

– Emil kommer hjem med gull fra lagsprint og forhåpentligvis ett til, sier Eirik Myhr Nossum.

Han fastslår at de har satt opp den norske «lagoppstillingen» uavhengig av de andre nasjonene.

Det er ventet at VM-stafetten blir en duell mellom Norge og Russland, på samme måte som kvinnestafetten handlet om Norge og Sverige.

Det russiske laget vil trolig bestå av Andrej Larkov, Aleksander Bessmertnykh, Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov.

– Jeg håper at vi kan gi Norge kamp, sier den russiske treneren Markus Cramer til Sport Ekspress.

– Johannes er verdens beste avslutter, fastslår Eirik Myhr Nossum. Ifølge landslagstreneren har Klæbo ladet opp siden sist han gikk renn.

I VM for to år siden var det Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh som gikk for Norge. Nå er bare én av dem igjen.

Sveriges lag består av Oskar Svensson, Calle Halfvarsson, Jens Burman og Viktor Thorn. Frankrike stiller med Adrien Backscheider, Maurice Manificat, Clément Parisse og Richard Jouve, ifølge SkiChrono.

Finland stiller ventelig med Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Matti Heikkinen og Perttu Hyvärinen.