I ERTEHUMØR: Petter Northug blir trolig ikke å finne i langrennssporet i Sør-Korea, men landslagsledelsen har åpnet for at Northug får en reserveplass. Foto: Frode Hansen, VG

Northug med nytt stikk til ski-ledelsen på Instagram

Publisert: 21.01.18 23:53

LANGRENN 2018-01-21T22:53:43Z

Petter Northug fornekter seg ikke. Søndag kveld la han ut en video på Instagram som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et nytt stikk mot landslagstrener Tor Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus.

Under brukernavnet jantelov1 har Petter Northug tidvis harselert grundig med den norske ski- og NIF-ledelsen gjennom hele vinteren, og søndag kveld kom det nok et stikk i retning sjefene i Ski-Norge.

I en lenger video publisert på kontoen har han lagt ut en video fra det som opprinnelig ser ut som et intervju på et østeuropeisk dansegulv, men med egenkomponert tekst. Den går følgende:

Hetland: Petter skulle vært på landslaget! Må tilbake!

Løfshus: Han sier noe der.

Reporter: Hvordan går det med OL-uttaket Vidar (Løfshus)?

Løfshus: Vi er veldig nærme å ha tatt ut hele laget. Så har du jo en skiløper fra Mosvika. Vi har vraket han i hele år. Det har vært planen hele tida. Men nå vurderer vi (å) gi han en reserveplass så vi ikke får det norske folk mot oss for alltid.

Reporter: Men har du hørt at han har blitt syk? Northug har blitt syk.

Løfshus: Hæ, blitt syk, hva slags sykdom?

Reporter: Han har fått parainfluensa

Og så avsluttes filmen med at personen som er tekstet som Løfshus danser ekstremt glad videre, som om han har fått en gladbeskjed.

Les mer under instagram-videoen til Northug:

Den kan vanskelig tolkes som noe annet enn nok et stikk i retning landslagsledelsen. Etter at Northug har mistet renn på renn på grunn av sykdom i det siste, i tillegg til å være uenig i Løfshus’ OL-plan, har landslagssjef Vidar Løfshus likevel åpnet for å ta med Northug til OL på skjønn . Northug-leiren har svart på meldingen med at det nok er lite aktuelt, og de er innforstått med at OL ryker for 32-åringen .

Siden har Løfshus blitt anklaget for at et mulig Northug-uttak er for å holde ryggen sin fri, noe han selv har avvist , men det virker som om det er akkurat det Northug spiller videre på i sin Instagram-video.

VG har ikke lyktes med med å komme i kontakt med Northug-leiren, landslagstrener Tor Arne Hetland eller landslagssjef Vidar Løfshus søndag kveld.

