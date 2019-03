SLIPPER JUBELEN LØS: Vidar Løfshus har sitt siste mesterskap som landslagssjef før han slutter. Etter stafetten jublet han etter nok en fulltreff med skiene sammen med smørerne inne i den norske smøretraileren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Her jubler smøregjengen bak tidenes VM-dominans: – Har truffet ekstremt bra

SEEFELD (VG) Norges dominans i VM-løypene gir full jubel for landslagssjef Vidar Løfshus og skistjernenes nærmeste støttespillere i smøretraileren. Norge kan nå ta samtlige herregull for første gang siden OL i 1992.

– Det er ganske utrolig at vi er der vi er nå. Og vi er ikke i mål heller. Jeg mener vi har det sterkeste laget på femmila også. Vi må holde trykket oppe hele veien, men så langt har det vært utrolig, sier Martin Johnsrud Sundby til VG etter stafettgullet.

Klæbos grusing av Sergej Ustjugov betyr at Norges herrer har tatt fem av fem mulige gull før femmila gjenstår.

– Det overgår forventningene. Men jeg må ærlig innrømme at jeg trodde det først og fremst skulle blitt mer russisk motstand, sier Løfshus til VG utenfor smøretraileren.

Utenlandske smøretrailere står på rekke og rad. Løfshus mener at det ikke er mange lys på i rivalenes smøretrailere sent utover kveldene her, mens de norske smøregutta fortsatt jobber til nærmere midnatt.

– Dere har tatt bilde av smøregutta her nå og det er så enkelt at hardt arbeid betaler seg, sier Løfshus etter at han har samlet smørerne for VG rundt to timer etter stafettgullet:

Ikke bare står Norge nå med gull etter samtlige VM-stafetter på 2000-tallet. Det ligger også an til en totaldominans som skiverdenen ikke har sett maken til på 27 år på herresiden. Under OL i Albertville i 1992 tok Norge gull i alle de fem herreøvelsene der Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang dominerte. Nå har langrennssporten en øvelse mer og en siste øvelse skiller nå hundre prosent uttelling igjen.

– Alt har ikke gått inn. Vi har gitt bort et par gull til Sverige, men det er fair, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG og peker på lagsprinten og stafetten for damer.

Samtidig som Norge har full uttelling har få meter skilt ned til Russlands fire sølv og en bronse i fire av de fem øvelsene.

– Vi må hjem å gjøre noe annerledes i treningen, sier Russlands trener Markus Cramer etter nok en Klæbo-triumf.

Samtidig har det vært tydelig på stadion at Norge har hatt fantastiske ski, også under stafetten.

– Vi har hatt enorme ski her nede. Gutta i bua har gjort en solid innsats. Jeg tror de lurte litt de første dagene her nede og det tror jeg gjorde at de har vært ekstra på hugget, sier Sjur Røthe som tok gullet på tremilen og gikk tredjeetappen.

Og selv etter å ha lagt opp klarte Northug å fyre opp Sverige.

Smøresjef Stein Olav Snesrud forteller at forholdene hele tiden har forandret seg under VM. Det har gjort at det har vært umulig å kopiere suksessoppskriften fra forrige øvelse.

– Vi har truffet ekstremt bra. Det skyldes en enorm arbeidsinnsats. Det er ikke noen annen hemmelighet her, sier Snesrud som forteller om dager der teamet hans er på plass fra åttetiden om morgen og er i smøretraileren til nærmere midnatt.

Løfshus ser imidlertid også et mønster i de VM-årene som kommer året etter et OL.

– Vi er godt forberedt som vanlig og etter OL holder vi trykket oppe samtidig som det er en del nasjoner som «slækker» litt, sier Løfshus.

Suksessen i Seefeld har etterfulgt et OL i Pyeongchang der Norge tok fire av seks OL-gull. I Falun tok Norge fire av seks gull etter at OL i Sotsji året før endte med et OL-gull. Også i Holmenkollen i 2011 vant Norge fire av seks gull på herresiden, etter at OL året i forveien endte med to gull.

– Mange nasjoner er bygd opp slik at de har mer ressurser til rådighet mot OL. Vi har jevne budsjetter og kjører på med det samme opplegget år etter år, sier Løfshus.