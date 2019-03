Klæbos sjuende sprintseier på rad: Ubeseiret i tre måneder

Johannes Høsflot Klæbo vant sitt sjuende sprintrenn på rad lørdag. Nå er han ubeseiret i sprint de siste tre månedene og tok også et grep om verdenscupen sammenlagt.

Publisert: 16.03.19 16:06 Oppdatert: 16.03.19 16:26







Resultater 1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Emil Iversen

3. Sindre Bjørnestad Skar

4. Federico Pellegrino

5. Martin Bergström

6. Eirik Brandsdal Vis mer vg-expand-down

Finalen i Falun var omtrent en reprise av det taktiske spillet i VM-finalen der alle utøverne ventet på toppen av siste bakken. Trønderen var sist ned bakken inn mot stadion, men igjen klarte han å hente seieren. For på oppløpet gjorde han som han ville og vant nok et sprintrenn. Denne gangen foran to andre nordmenn; Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar.

Men det var nær Klæbo-exit i semifinalen da han gjorde en uvant tabbe ved å legge seg langt bak i feltet ned utforkjøringen som felte Mattis Stenshagen.

Klæbo valgte likevel omtrent samme taktikk i alle heatene sine.

– Det var merkelig. Jeg syns egentlig jeg slet både i kvartfinalen og semifinalen. Jeg ble hengende bak der. Og i semifinalen var jeg på vei ut i skogen. Men det gikk bra og jeg kom meg til finale. Der hadde jeg en litt bedre plan, sier Klæbo til NRK på stadion i Falun rett etter seieren.

Også tidligere denne uken har Klæbo herjet:

VG fulgte sprinten live her.

Klæbo har vært enorm i sprint denne sesongen. Han sto over sprintrennet i Dresden rett etter Tour de Ski og sto også over det siste sprintrennet før VM, i italienske Cogne. Foruten flausen i sesongstarten på oppløpet mot russiske Aleksander Bolsjunov og stavknekket i semifinalen på Lillehammer helgen etter, har Klæbo dermed gjort rent bord i sprint siden sin første seier i Davos. Det inkluderer også VM-sprinten der han slo italienske Federico Pellegrino på oppløpet.

Nå ligger han også 102 poeng foran Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt når fire renn gjenstår.

– Det er veldig bra. Det betyr at dersom han vinner i morgen og jeg ikke tar poeng så kan jeg likevel dra til Canada med gul trøye. Det blir en tøff affære i morgen, sier Klæbo om søndagens renn i Falun over 15 kilometer fri teknikk.

Bolsjunov røk ut i semifinalen lørdag, der han gikk i samme heat som Klæbo.

les også Falla spurtslått av Nilsson på sprinten i Falun

Og nå er Klæbo i posisjon til å kopiere suksessesongen fra i fjor.

I fjor var Klæbo helt overlegen da han var best i seks konkurranser på rad fra sesongstarten i fjor. Denne sesongen var det først i sesongens sjuende renn at Klæbo gikk til topps. Nå er han en seier unna fjorårssesongens 11 verdenscupseire.

For inkludert sammenlagtseieren i Tour de Ski var det tiende gang Klæbo var best denne sesongen i verdenscupen. Og da er ikke VM-seieren i sprint regnet med i denne cupen.

Kampen om verdenscupen har vært svært tett denne sesongen og ble enda tettere da Bolsjunov vant femmila i Kollen:

I Falun møtte Klæbo rivalen Federico Pellegrino allerede i kvartfinalen, der Klæbo var best igjen. Denne gang med en taktikk der han la seg langt bak i feltet før den krevende utforkjøringen, som blant annet felte Mattis Stenshagen. Men deretter viste han sin styrke både oppover og utfor.

Men i semifinalen ble det enda tøffere og Klæbo måtte vente på heat 2 for å sikre avansementet til finalen gjennom å gå videre på tid, før han vant finalen.