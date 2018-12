Kalla på gråten etter Johaugs maktdemonstrasjon: - Hun er en sterkere skiløper

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Charlotte Kalla var på gråten og ble trøstet av Heidi Weng. Hun gikk fra intervjuet med VG og andre medier etter at Therese Johaug hadde knust henne i duellen.

Nå har 30-åringen fra Dalsbygda vunnet samtlige distanserenn siden comebacket. Seiersrekken fortsatte på søndagens 10 kilometer lange jaktstart i klassisk stil, der Kalla startet først.

– Det var trist å gå fra første til fjerdeplass. Men det var sterke løpere som var før meg, sier Kalla i pressesonen etter rennet.

Kalla så nærmest ut i løse luften da hun pratet om hvordan Johaug distanserte henne i første halvdel av løpet.

– Hun er en sterkere skiløper, sier Kalla og mener det gjaldt flere løpere i dag.

– Skuffelse?

– Ja men det er jo trist å tape fra første til fjerdeplass, sier Kalla som rett foran pressen fikk trøst av Weng som mente at hun hvertfall slo henne med sikkert to minutter.

– Jeg vil ikke prate, sier deretter Kalla som da var på gråten og gikk fra intervjuet.

Da Johaug blir fortalt om Kallas reaksjon etter løpet svarer hun:

– Jeg skjønner Charlotte kjempegodt. Det er ikke noe gøy å gå ut som nummer en og havne rett utenfor pallen. Hun var nummer to i Kuusamo og var nummer tre her i går. Det er følelser som kommer når du kommer i mål og føler at det glipper akkurat på slutten, sier Johaug.

Fra start sto det i utgangspunktet mellom svenske Charlotte Kalla og Therese Johaug . Kalla hadde et forsprang på 2.5 sekunder fra start, og hun fikk ligge i tet i drøye 2.5 kilometer. Så rykket Johaug fra takk.

– Hun gikk først de første 2,5 kilometerne og jeg gikk opp i tet og hun hadde alle muligheter til å henge på der, men hun slapp og jeg fikk noen meter. Jeg prøvde bare å gå jevnt hardt hele veien fordi heg visste at Ebba og Ingvild kom bakfra, sier Johaug.

Akterutseilt Kalla

For den norske løperen gikk foran Kalla på et av løypas laveste punkt, rykket fra, og så seg aldri tilbake. Avstanden økte og økte. Fra 4.2 sekunder til 6.4 sekunder. Ved sekunderingen på 5.8 kilometer hadde Johaug fått en luke på 14 sekunder.

Kalla var akterutseilt og begynte å henge med hodet.

Til tross for at Johaug hadde glipptak på glipptak på det tøffe føret, og byttet ofte på å gå utenfor og i sporet. Men selv ikke dårlig feste kunne hindre Johaug fra en suveren seier, og hun gikk først i mål, 23.1 sekunder før Kalla, som faktisk ble nummer fire og havnet utenfor pallen.

– Jeg forsøkte bare å gå mitt eget løp. På flaten kjennes det ikke ut som jeg følger henne, sier Kalla som syns det først og fremst var vanskelig å følge Johaug i stakingen.

Et par kilometer før mål ble hun tatt igjen av landskvinne Ebba Andersson, som sikret sin andre 2.-plass denne helgen. Hun ble nummer to på lørdagens 10 kilometer i fristil. Bare slått av Therese Johaug .

Den norske landslagstreneren Ole Morten Iversen kjenner godt til Kalla etter tiden som trener i det svenske laget og mener reaksjonen til den svenske skistjernen er typisk henne.

– Hun er er langt nede når hun er skuffet. Men Charlotte kommer tilbake hun. På dagens løp var det Therese som var best og i alle fall kom først til mål, sier Iversen.

Mot slutten var Kalla helt ferdig, og fra dypet kom Ingvild Flugstad Østberg som gikk ut av sporet, forbi Kalla og inn til en sterk 3.-plass. Østberg gikk ut hele 19.8 sekunder bak Kalla, og etter 0.8 kilometer var avstanden mellom de to på hele 25.5 sekunder.

Østberg gikk imidlertid fryktelig fort, og sikret sin første pallplass for sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd, sier Østberg som er den andre norske kvinnen som tar seg opp på pallen denne sesongen.

Heidi Weng og Ragnhild Haga hadde imidlertid tyngre dager på jobben. Begge tapte fire plasser, og Haga tapte nesten halvannet minutt til Johaug.

