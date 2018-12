Johaug etter comebacket: - Gikk på mental smell

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) 30-åringen smadret verdenseliten nok en gang, og vant med mer enn et minutt. Nå åpner hun opp om en mental smell i kjølvannet av det svært etterlengtede comebacket.

– Jeg kjente at de første ukene tok på, og jeg gikk på en liten mental smell rett før Lillehammer. Den helgen måtte jeg virkelig jobbe med meg selv hele veien for å vinne, og for å holde luken jeg hadde, sier Johaug til blant andre VG.

– Hva var det som gjorde at du gikk på den smellen?

– Det var summen av alt, jeg hadde ladet lenge opp til åpningen på Beitostølen og hadde en drøm om å stå øverst. Så var det mye forventninger i verdenscupåpningen i Kuusamo, hva går jeg til, ønsker folk meg velkommen, hvordan går det ... det var så mange spørsmål.

Det var først etter hun fikk svarene på disse spørsmålene, at hun klarte å puste ut og senke skuldrene, forteller hun.

Først da kjente hun hvor mye det hadde kostet.

Skidronningen åpner opp om et intenst comeback, etter to sesonger utenfor verdenscupsirkuset.

Etter Lillehammer-helgen hadde hun rett og slett behov for å hente seg litt inn igjen.

– Det var deilig å kunne roe det ned på trening og finne roen. Jeg kjente at det var viktig å tenke på litt andre ting enn konkurranser og å lade opp til dem. Nå er overskuddet tilbake, sier hun, etter en vanvittig maktdemonstrasjon i løypene på Beitostølen.

Distanserte alle

Mamma og pappa Gro og Thorvall Johaug var på plass på Beitostølen, som under åpningshelgen midt i november da datteren gjorde comeback.

– Jeg sa til Therese at jeg tror hun kommer til å vinne, sa pappa Johaug til stadionspeaker etter at 30-åringen var i mål.

Og det var det aldri noen tvil om.

Charlotte Kalla , Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg var blant dem som hang med verdenscuplederen ved første passering, men derfra var det ingen som fulgte 30-åringen.

Det var perfekt Johaug-føre: Snøvær og litt løst. I tillegg er løypa på Beitostølen som skapt for henne. Det er nesten ikke noe sted å ta noen hviletak.

Tidlig ble det snakk om hvor mye hun skulle vinne med, ikke om hun skulle vinne 15 kilometeren i fristil på Beitostølen.

– Det var det beste skirennet jeg har gått så langt i år, både fysisk og teknisk. Jeg kjente at både ski og kropp fungerte veldig bra, helt fra første stavtak, egentlig, sier Johaug til VG.

Hun var vunnet fire av fire distanserenn i verdenscupen siden comebacket, seks av seks om man inkluderer sesongåpningen nettopp på Beitostølen.

Utklassing

Etter bare fem kilometer var det mer enn 20 sekunder ned til nærmeste utfordrer. Etter ti kilometer var avstanden 47,8 sekunder. Og i mål var hun ett minutt og fem sekunder foran andreplasserte Charlotte Kalla.

Ebba Andersson var lenge foran Østberg, men Gjøvik-jentas avslutning var kruttsterk og skjøv den svenske kometen ut av pallen.

Kun Charlotte Kalla kunne forhindre dobbelt norsk. Det gjorde hun, med tre tidelers margin, og sørget for å skille den norske duoen på seierspallen.

Østberg lever greit med at hun var så kort fra 2. plassen.

– Det hadde vært verre med tre tideler i et VM. Jeg tar det igjen da, da kan marginene være på min side, sier Østberg til VG.

Men Johaug kunne hun ikke gjøre noe med.

Tungt for Weng

Ragnhild Haga ble den tredje norske jenta innenfor topp ti, og hun gikk i mål 1.55 bak Johaug, på en niendeplass.

Heidi Weng hadde en tyngre dag på jobben, og har ikke funnet formen i sesonginnledningen. Hun gikk inn 2 minutter og 31 sekunder bak Johaug, og endte på 14. plass.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har også kjempet med sykdom, og sto over Lillehammer forrige helg, hun kom i mål 2.38 bak den suverene vinneren.

Topp ti:

1. Therese Johaug: 37.33.9

2. Charlotte Kalla: + 1.05.9

3. Ingvild Flugstad Østberg: + 1.06.1

4. Ebba Andersson: + 1.08.8

5. Anastasia Sedova: + 1.23.8

6. Krista Pärmäkoski: + 1.24.1

7. Natalia Nepryaeva: + 1.27.9

8. Jessica Diggins : + 1.29.6

9. Ragnhild Haga: + 1.55.1

10. Riitta-Liisa Roponen: + 2.05.9

14. Heidi Weng: + 2.31.9

16. Astrid Uhrenholdt Jacobsen: + 2.38.2

23. Silje Øyre Slind: + 3.05.5

24. Marthe Mæhlum Johansen: + 3.09.4

35. Anne Kjersti Kalvaa: + 4.11.3

36. Anna Svendsen: + 4.11.9

39. Hedda Østberg Amundsen: + 4.24.0

42. Tiril Liverud Knudsen: + 4.34.5

43. Julie Myhre: + 4.38.7

49. Emilie Fleten: 4.48.9

57. Marte Skaanes: + 6.20.0



