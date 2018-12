KLAR TALE: Petter Northug møtte pressen i Trondheim onsdag. Foto: Krister Sørbø/VG

Northug skremt av innstillingen til norsk ungdom: – Det er skummelt

TRONDHEIM (VG) Petter Northug (32) er betenkt etter møter med barn og ungdom. Nå kommer den nylig abdiserte skikongen med en klar melding til dem som ønsker å oppnå de samme resultatene som ham.

– For det første må du bestemme deg tidlig hvis du vil bli best. Du må ofre mye. Det holder ikke å være en del av mengden. Og de valgene må gjøres fryktelig tidlig. Så må du legge vekk forstyrrelser som iPad, pc og spill. Du må ha fokus på å restituere best mulig. Klarer du det, kan du lykkes. Men det er ikke sikkert.

– Sånn samfunnet er i dag og sånn du opplever langrennsmiljøet, hvordan ser du på fremtiden?

– Det er litt skremmende. Når man er på skiskoler og møter unge utøvere, har de veldig mye fokus på sosiale medier, bilder og ting de skal legge ut. Da jeg møtte forbilder som ung, spurte jeg hvordan de trente og hvordan de hadde blitt gode. Det er skummelt når vi lever i Norge og har det så bra her at ting blir lagt litt i fanget på oss. Sånn var det ikke da jeg vokste opp, forteller Petter Northug til VG.

Vil bidra

Nordmenn over hele landet fulgte onsdag oppslukt med på hans egen avskjedstale. Langrennskarrieren er over. Nå er det andre som må bære nasjonens håp om store øyeblikk med seg på løpeturer i tykk gjørme, treningsøkter i snøstormer og utallige intervaller med blodsmaken sittende lengst fremme i munnen.

Selv blir Northug stående med vanvittige 15 OL- og VM-gull. Litt forenklet skyldes trønderens enorme suksess en unik vilje til å trene, tåle smerte og prioritere. Som pappa John beskrev overfor VG onsdag, startet Northug sitt liv som toppidrettsutøver allerede som 11–12-åring.

På spørsmål fra VG svarer Northug bekreftende på at han vil dele erfaringene sine for at andre nordmenn skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes – de må bare ville det nok.

– Ja, jeg har alltid gjort det klart for unge utøvere hva jeg prioriterte da jeg var ung. Det vil jeg gjøre fremover også. Uansett om det blir en trenerrolle eller noe annet, skal jeg fortsatt formidle det på en best mulig måte slik at unger vet at om du skal lykkes i noe, så må du gjøre en del prioriteringer, sier 32-åringen.

Langrennstopp om Northugs utspill

Under skiessets karriere-farvel på et hotell i Trondheim onsdag ettermiddag, satt Torbjørn Skogstad i salen som tilhører.

Han er skisportens øverste sjef, som leder for langrennskomiteen. Konfrontert med Northugs utspill overfor VG i etterkant av 32-åringens pressekonferanse, er Skogstad helt klar på en bestemt ting.

– Petter sier at da han traff sine største helter som ung, tenkte han ikke på å ta bilder med dem. Han spurte i stedet hvordan de hadde trent og hva de hadde gjort for å bli gode. Han mener fokuset mange har nå er skremmende. Hva tenker du om det?

– Det viser egentlig bare hvorfor han er blitt så god som han er blitt. Han har vært så dedikert til å hele tiden ville bli bedre, og ikke hatt fokus på de tingene som for mange kanskje er opptatt av i dag. Jeg syns det er bra at det er han som sender et signal som dette ut, for det er ganske mange som følger ham. Petter har en viktig rolle inn mot unger, sier Skogstad til VG.

Tror Northug blir i sporten

– Hvordan vil du betegne statusen til norsk langrenn med tanke på ettervekst av toppløpere?

– Jeg har for så vidt ikke noen bekymring knyttet til det. Vi har utrolig mange løpere som satser i Norge. Vi har vel kanskje aldri hatt så mange seniorer som satser langrenn som i dag. Det gjør at flere får en mulighet, også juniorer.

– Har dere diskutert muligheten for å knytte til dere Petter som trener, eller på en annen måte, på sikt?

– Foreløpig har vi ikke fått tid til å tenke på det. Nå må Petter få tid til å tenke på hva han vil. Men jeg tror han vil være knyttet til langrennssporten fremover, sier Skogstad.