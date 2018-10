Mener Johaug har blitt råere av dopingutestengelsen

VAL SENALES (VG) Når Therese Johaug (30) står på startstreken verdenscupåpningen i november har det gått 988 dager siden forrige renn på øverste nivå. Landslagstreneren mener dette likevel har gjort Johaug bedre.

Det er fortsatt en måned til sesongstarten i verdenscupen i Kuusamo i det Johaug er tilbake i Val Senales sammen med landslagsjentene for første gang på to år . Men når hun står på startstreken i Finland er to hele sesonger borte siden hun deltok i sitt forrige verdenscuprenn i Canada i mars 2016 , på grunn av utestengelsen fra idretten.

– Jeg vet ikke helt hva jeg går tilbake til. Det har skjedd mye i de to årene jeg har vært borte. Jeg vet ikke hvilke følelser jeg vil få når jeg får på meg startnummer igjen. Jeg håper det blir veldig bra, men samtidig er det mye annet rundt som har satt sine spor i meg også, sier Johaug til VG.

Testet for seg selv

13. oktober 2016 ble dopingsaken, grunnet den mye omtalte leppekremen som inneholdt et forbudt stoff, kjent og senere førte det til en 18 måneder lang utestengelse fra idretten. Johaug hadde da vært overlegent best i den foregående sesongen og karrierepilen pekte oppover. Nå har hun trolig mistet rundt 60 renn i løpet av to år.

– Langrenn har utviklet seg de siste årene. Det er ikke sikkert det som var bra for tre år siden er godt nok i dag, sier Johaug.

Johaug karriereutvikling

2015/16: Seier Tour de Ski og Ski Tour Canada sammenlagt, 15 enkeltseirer i verdenscuprenn/etapper, Tour de Ski sammenlagt og Ski Tour Canada sammenlagt 2014/15: To individuelle VM-gull, 6 enkeltseirer i verdenscuprenn/etapper 2013/14: Tour de Ski sammenlagt, 4 enkeltseirer i verdenscuprenn/etapper, individuelt sølv og bronse i OL 2012/13: Et individuelt VM-gull, fire enkeltseirer verdenscuprenn/etapper.

Hun har gått glipp av både VM og OL i en fase av karrieren da hun hadde tatt tronen, i Marit Bjørgens fravær. I stedet for konkurranser har hun måttet konkurrere mot seg selv gjennom to sesonger.

– Jeg har prøvd å ha noen tester for meg selv, men det blir en helt annen skala enn det å gå skirenn, sier Johaug.

– Bedre trent enn noensinne

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener likevel at forutsetningene for at Johaug skal prestere er minst like gode som de var før utestengelsen.

– Fra mitt ståsted kan jeg ikke se noe annet enn at hun har holdt sin fysikk godt ved like og er bedre trent enn noensinne, sier Iversen som kom inn som landslagstrener denne våren, etter å jobbet i det svenske landslaget.

– Hun har ikke mistet noe fordi hun har hatt tid til å trene. Dersom mange skiløpere hadde ofret en skisesong for å trent til det å bli bedre året etter, så er jeg rimelig sikker på at det faktisk er mange som hadde lyktes med det, sier Iversen.

– Så du tror hun har kommet styrket ut av dette?

-Ja, absolutt. Jeg tror mange kunne hatt godt av det. Det å gå en lang tøff skisesong handler om å bryte seg litt ned. Grunntrening bygger opp og setter ting i banken. Så under sesong skal man ta det ut og så begynne på nytt igjen. Hun har sluppet å ha det tøffe uttaket, sier Iversen.

Trønderen påpeker at det ikke er en selvfølge at alt klaffer for Johaug, selv om tester har vist utrolig solid form.

– Utfordringen hennes blir å ha is nok i magen slik at hun ikke blir ivrig for tidlig og ikke ta ut alt i starten av sesongen, sier Iversen.

Samtidig gjør lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg at Johaugs nivå under høsttreningen er ekstremt, men påpeker at 30-åringen alltid har vært rå i denne delen av treningen.

– Det er klart at skirenn er noe eget. Hun har kjørt testrenn, hardøkter og simulert skirenn. Men det er en ekstra spenning rundt det, sier Østberg.

– Utviklet som menneske

Therese Johaug sier hun ikke vil tenke på det at hun har mistet to sesonger, som kunne blitt meget sterke og innbringende.

– Det får man ikke gjort noe med. Jeg har fått gjort mye annet positivt i livet mitt de to siste årene og ser på det som en styrke at jeg har utviklet meg som menneske. Det er litt godt å se. Toppidretten er ikke hele livet. Det er så mye fint man kan gjøre ved siden av også. Så selv om to sesonger er gått så har jeg fått gjort mye annet og da er man ekstra revansjelysten til å konkurrere igjen, sier Johaug.