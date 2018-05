PRESENTERT: Ole Morten Iversen (til høyre) presentert som ny kvinnertrener av landslagssjef Vidar Løfshus i dag. Foto: Mikal Aaserud

Ole Morten Iversen ny kvinnetrener : – Fantastisk jobb

Publisert: 07.05.18 13:39 Oppdatert: 07.05.18 14:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-05-07T11:39:16Z

ULLEVAAL (VG) Her blir Ole Morten Iversen (59) bekreftet som ny landslagstrener for Therese Johaug og resten av langrennsjentene.

– En fantastisk jobb og en fantastisk mulighet, sier han. Iversen har ikke snakket med noen av utøverne før han sist torsdag sa ja til jobben.

Ole Morten Iversen, også godt kjent som langrennspappa til herrelandslagets Emil Iversen, er ny hovedtrener for damene. Sønnen ble konsultert før han sa ja.

Fakta Dette er Ole Morten Iversen * Alder: 59 Arbeid: * Ble ansatt som heltids langrennstrener ved skigymnaset i Meråker i 1983. * Norges Skiforbund 1991-1994, juniortrener (assistent til Erik Røste 1991-1992). * Norges Skiforbund 1998-2000, landslagstrener kvinner elite sammen med Inge Andersen. * Team Trøndelag: Hovedtrener 2012-2014. * Sveriges Skiforbund: Hovedtrener kvinner elite, 2016-2018. * Kretslagstrener Nord-Trøndelag, 80-tallet. * Barne- og ungdomstrener IL Varden Meråker i 10 år. * Ansatt som trener for langrennskvinnene i Norges Skiforbund på en toårskontrakt. Kilde: NTB

– Jeg ville sjekke ut at det var greit at jeg tok en slik jobb, sier han.

Trønderen har lenge vært en het kandidat til å overta og har innrømmet at han har hatt kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus de siste ukene.

– Vi har vært gjennom mange navn, men navnet til Ole Morten sto høyt på listen, sier Løshus, som har snakket med landslagsløperne i prosessen.

Men først i dag, mandag, er han klar for jobben.

– Her har jeg ikke noe nytt å komme med, sier Iversen, som likevel påpeker at det har vært «litt smårusk» i den norske kvinnelige langrennsmaskinen.

– Så det er noe å ta tak i, sier han og frykter ikke presset i en jobb som har vært svært suksessfull helt siden 2010.

– Den skremmer meg ikke, men jeg har stor respekt for jobben.

– Jobben handler om å utvikle enkeltløpere og laget, sier Iversen som skal kjøre landslaget videre uten storstjernen Marit Bjørgen.

– Gapet etter Marit Bjørgen får vi fylle i fellesskap. Noen andre får ta ansvaret etter henne, sier han.

Han har siden 2016 vært trener for Sveriges kvinnelag. Iversen har ikke alltid vært godvenner med de personlige trenerne i nabolandet. Nå skal han inn i et lag hvor Therese Johaug fortsetter sitt samarbeid med Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Jeg har ikke noe mot personlige trenere. I Norge jobber vi alle i samme retning. Landslaget har stor tillit og respekt. Sånn er det ikke i Sverige. Der er det mer konkurranse med landslaget, sier han.

I april måned ble det klart at han ikke kom til å forlenge den to år lange kontrakten etter at både Stina Nilsson og Charlotte Kalla vant OL-gull i Pyeongchang.

Hva som skjer med den ledige assistentjobben er fortsatt uvisst.

Assistenttrener Sjur Ole Svarstad ga beskjed om at han gir seg for en tid tilbake. Søndag varslet Roar Hjelmeset at OL-sesongen 2018 var hans aller siste som hovedtrener.

Dermed har to viktige trenerstillinger i Norges Skiforbund stått ledig i et snaut døgn. Nå blir assistentjobben utlyst.

– Det vil handle om å balansere meg. Det tror jeg blir bra, sier Iversen. Han har ingen ting mot en kvinnelig med-trener.

– Det må ikke være en dame, men det er lov til å lete litt der, sier han og vil gjerne ha en yngre assistenttrener som er forskjellig fra ham selv.