KLAR TIL KAMP: Therese Johaug testet OL-løypene for første gang torsdag. Hennes største konkurrent, Frida Karlsson, har allerede rukket å bli godt kjent med forholdene.

Karlsson advarer Johaug før superduellen: − Kan bli sliten

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Frida Karlsson (22) varsler at hun er i storform og advarer Therese Johaug (33) før OL-starten. Den norske stjernen sender et syrlig stikk retning svensken.

– Det håper jeg ikke, sier Frida Karlsson til VG om muligheten for at Therese Johaug tar fire OL-gull i Kina.

Svensken mener selv at hun er i kjempeform, og det bygger opp til en superduell mellom Karlsson og den norske stjernen.

– Jeg forventer at det blir høy fart fra start, spår 22-åringen om Johaugs plan.

– Du tror det blir Therese som setter standarden?

– Det kan hun gjøre, men da kan hun bli sliten på slutten, advarer Karlsson, som strutter av selvtillit før åpningsdistansen.

– Jeg vil kjenne at jeg er på topp og gjøre mine beste løp i karrieren. Jeg vil være bedre enn noensinne, er hennes ambisjoner for lekene.

Kvinnenes 15 kilometer med skibytte starter kl. 08.45 lørdag morgen norsk tid.

SVENSK TRIO: Frida Karlsson, Maja Dahlqvist og Moa Olsson på joggetur gjennom OL-landsbyen i Zhangjiakou.

Sveriges store håp har planer om å stikke kjepper i hjulene – eller staver mellom skiene – for Johaug. Kanskje ikke bokstavelig talt, men Karlsson har fått rykte på seg for å gå litt uryddig i feltet.

Senest under Tour de Ski da hun felte og ødela for sammenlagtleder Jessica Diggins. Nå hevder Karlsson at hun har lagt fra seg vinglingen i feltet.

– Det gleder jeg meg til å se, lyder det noe syrlig fra Johaug, som derimot ikke vil gjøre et poeng av å holde seg unna Karlsson i løypene.

– Nei, ikke noe juks eller stygge grep, lover svensken.

De norske kvinnene ankom Kina onsdag og testet løypene for første gang torsdag. Det står i sterk kontrast til svenskene, som allerede har rukket å bli godt kjent med forholdene.

– Det er en kjempeulempe. Nå er Frida storfavoritt, ler Johaug, før hun dysser ned bekymringene til journalistene og det norske folk.

– Jeg tar med meg mye rutine og erfaring – og skirenn, ikke minst – fra tidligere år. Jeg tenker at dette går bra, sier 33-åringen om oppladningen.

Årsaken til den forsinkede norske ankomsten er coronautbruddet under høydesamlingen i Seiser Alm. Langrennssjef Espen Bjervig spøker også med forberedelsestiden.

– Når Frida har vært her en uke og trent, så har de kjempeforsprang. Hvis Therese kommer i mål, er det en bragd, sier han.

Mens dalsbygdingen tar sine første stavtak på kinesisk jord, har Karlsson allerede rukket å klekke ut en gullplan.

– Jeg har blitt venn med løypene og forholdene her. Jeg har følt meg bra og kjenner at det spruter av beina. Jeg har noen scenarioer for løpet i hodet, og kommer til å slå sammen min hjerne med treneren min sin, forteller hun.

Regjerende olympisk mester på distansen, Charlotte Kalla, sier svenskene må være «observant» på om Johaug beiner ut fra start. Det er også Ebba Andersson forberedt på.

– Det er et potensielt scenario, absolutt. Spesielt med tanke på hvordan hun har valgt å angripe løp tidligere. Det har vært full fart fra start. For oss andre handler det om å være på tærne om det er sånn det blir på lørdag, sier hun til VG.

Løperne med best kapasitet trekkes frem som favorittene, men Johaug ville ikke snakke om løpsopplegg før hun hadde fått tatt en ordentlig titt på løypene.

– Den som går fortest, vinner. Om det er meg eller Frida, hvem vet. Det kan være mange andre jenter også. Det som skjer, det skjer, sier Johaug.