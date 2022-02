VANT IKKE: Johannes Høsflot Klæbo pleier å vinne sprintprologene greit. Det gjorde han ikke tirsdag.

Klæbo slått i prologen – alle de norske videre

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Med Aleksandr Bolsjunov på sidelinjen skulle Johannes Høsflot Klæbo vise hvem som var favoritt på dagens sprint. Men han ble slått av én franskmann og én russer.

Nordmannen fikk én mindre konkurrent å tenke på da Aleksandr Bolsjunov bestemte seg for å trekke seg fra sprinten etter gullet på skiathlon.

Uten å bruke altfor mye krefter suste han over streken til nest bestetid, mellom den franske duoen Lucas Chanavat og Richard Jouve.

– Det var en god prolog for meg. Jeg følte meg bra, så vi får se hvordan det går etterpå. Klæbo er favoritten fortsatt, sier Chanavat til VG.

Russiske Sergej Ustjugov på senere startnummer slo også Klæbo. De to skal gå i samme heat i kvartfinalen.

Det er første gang siden november at Klæbo ikke vinner en sprintprolog.

Info Klæbos sprintprologer 2021/2022 (1.jan) Oberstdorf i Tour de Ski (klassisk): 1. plass

(28.des) Lenzerheide i Tour de Ski (fristil): 1. plass

(11.des) Davos: 1. plass

(3.des) Lillehammer: 1. plass

(21.nov) Ruka: 3. plass Vis mer

Nordmannen gikk konsentrert forbi VGs reporter i målområdet uten å svare på spørsmål.

Hjemmehåpet Qiang Wang imponerte stort med 5. plass. Han har ikke gått verdenscup siden 2019, og kun konkurrert på hjemmebane i Kina under pandemien. Der har han dog vært overlegen.

Håvard Solås Taugbøl ble nest beste norske.

– Det var tungt, sier han kjapt til VG med et smil.

Pål Golberg og Erik Valnes gikk også greit videre. De skal møte nevnte Wang i kvartfinalen, en mann de knapt har gått mot.

Overlegen Sundling

Maja Dahlqvist var den store svenske favoritten på kvinnesiden, men det var en annen svenske som skulle vise seg frem mest i sprintløypen tirsdag formiddag.

Jonna Sundling viste at det potensielt kan bli store differanser i dagens sprintfinaler, da hun regelrett smadret samtlige konkurrenter over 1,5 kilometer i Kina.

HERJET: Jonna Sundling imponerte stort på kvinnenes sprintprolog.

De fire norske kvinnene til start – Maiken Caspersen Falla, Mathilde Myhrvold, Tiril og Lotta Udnes Weng – leverte en OK prolog.

– Det var en brutal prolog. De hadde litt for mye respekt for bakken, og gikk litt for rolig, men det blir noe helt annet i heatene. Vi kom oss gjennom helskinnet, og de er klare for å gi gass i kvartfinalen, sier trener Ola Vigen Hattestad til VG.

Tiril Udnes Weng imponerte mest med sin tid på 3:18.05. Det holdt til en 7. plass.

Falla, Myhrvold og Lotta Udnes Weng var nokså like på tid, og la seg midt på resultatlisten, og ingen var i reell fare for å ryke ut.

– Det var utklassing. Ikke mer å si. Men det blir nok mer luregåing i heatene. Det er tøffe løyper, sier Udnes Weng til VG.

RASK: Tiril Udnes Weng gjennomførte en god prolog.

Men det var altså svenske Jonna Sundling som viste seg frem med skummel form.

– Hun går en helt sinnssyk prolog, sier Sondre Sundby i VGTVs studio.

Hun var nesten seks sekunder bedre enn Rosie Brennan på 2. plass. Dahlqvist var heller ikke i nærheten av lagvenninnen, og var ni sekunder tregere.

15 sekunder var det magiske tallet på prologen, og italienske Caterina Ganz ble den siste som kvalifiserte seg, 15,10 bak Sundling.

– Sundling ser knallsterk ut, konkluderer Hattestad på hvem som er favoritt.

Raskere finaleløype?

Glitrende sol skinte over de kalde sprintløypene i Kina i 16-tiden lokal tid.

Det var stor aktivitet i løypene før start for å teste føret – og for holde varmen.

Mandag trente flere av de norske løperne med ullsokker utenpå skiskoene, men den verste kulden tirsdag er ikke forventet å komme før solen går ned til sprintfinalene.

Med andre ord vil det bli stor forskjell på føret på prologen og finalene, mest sannsynlig får vi en raskere løype senere i dag.