NRK: Sundby nektes hjelp på Olympiatoppen

Martin Johnsrud Sundby (35) mister tilgang på Olympiatoppens eksperter inn i VM-vinteren 2020–21.

Det er NRK som melder dette lørdag kveld.

Tidligere i vår ble det kjent at langrennsveteranen ble vraket fra landslaget, blant annet som en følge av at Norges Skiforbund kuttet ned troppene.

NRK forteller nå at Sundby var innstilt av Skiforbundet til A-stipend på Olympiatoppen, men at han fikk avslag og derfor også mister tilgang på viktig fagpersonell inn i VM-sesongen.

Martin Johnsrud Sundby får dermed ikke jobbe videre med Morten Bråten, som er fagsjef for teknikk og motorikk ved Olympiatoppen. Det bekrefter Sundby selv overfor NRK.

– Det er helt riktig at Martin ikke har fått stipend av oss. Hovedforklaringen er at han ikke er landslagsutøver. Vi jobber med landslagene, sier vinteridrettssjef på Olympiatoppen, Helge Bartnes, til NRK.

Den regjerende verdensmesteren på 15 kilometer har friplass på distansen under VM i Oberstdorf til vinteren.

– Jeg er steinmotivert. Etter møkkasesongen jeg hadde, blir man automatisk supertrigga. Motivasjonene er veldig til stede, og så får man se hva det kulminerer til av konkurranser. Jeg regner med at VM går som det skal, fortalte Sundby i et VG-intervju for kort tid siden i april.

Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland fikk nylig sønn nummer tre. Alle i familien har navn som begynner på Ma: Marieke, Martin, Markus (7) og Max (4) – og nyfødte Magnus.

Verken Sundby eller Helge Bartnes har besvart VGs henvendelser lørdag kveld.

