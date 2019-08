MELDTE FORFALL: Astrid Uhreholdt Jacobsen er ikke med på Toppidrettsveka. Her avbildet under Oslo Skishow i juni. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Uhrenholdt Jacobsen trakk seg fra Toppidrettsveka: – Hun var virkelig lei seg

HITRA/BREKKA (VG) Etter en test på møllen for to dager siden, fikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) beskjed om at hun ikke kunne delta på Toppidrettsveka.

– Astrid har slitt litt i hele juli. Nå grep doktoren inn. Hun var på en test på møllen. Lungene var ikke helt bra. Han sa det bare var tull å gå Toppidrettsveka. Hun var virkelig lei seg, for hun hadde gledet seg til å møte de andre og få litt matching, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Det var lenge usikkert om Uhrenholdt Jacobsen kom til å fortsette karrieren etter forrige sesong, men i vår ble det klart at OL- og VM-gullvinneren tar én sesong til.

Det som ble avgjørende, var en spesialavtale med Norges skiforbund.

Avtalen

Den innebærer at Uhrenholdt Jacobsen slipper å være med på landslagssamlinger og heller ikke trenger å være med på markedsaktiviteter.

Det frigjør tid til medisinstudiene hennes.

Iversen er glad for at langrennssjef Espen Bjervig fikk til avtalen.

– Hun var i tvil om hun skulle fortsette på laget, men jeg syns Espen og forbundet var veldig rause og dyktige. De ga henne et tilbud om en avtale som hun kunne leve med.

Uhrenholdt Jacobsen har ikke vært en del av landslagets felles sesongforberedelser. Det gjør at Iversen gleder seg til å se 32-åringen igjen.

– Jeg må si at jeg savner henne. Jeg håper hun blir med litt utover, men hun går inn på laget når det passer for henne med tanke på studiene. I utgangspunktet er det når det nærmer seg november, tenker jeg.

– Ingen dramatikk

Uhrenholdt Jacobsen var med på laget som tok stafettsølv under VM i Seefeld. Ifølge landslagslege Øystein Andersen er det ingen grunn til å være bekymret for at hun nå står overfor et lengre avbrekk fra trening.

– Hun har litt irritable luftveier slik at hun ikke bør gå skirenn. Det er ingen dramatikk, og hun trener rolig hjemme, sier Andersen til VG.

Toppidrettsvekas program består fredag av to øvelser for både damene og herrene. Det er 25 kilometer og sprint i fristil.

Publisert: 23.08.19 kl. 11:01