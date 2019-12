Iversen reagerer på Tønseths EM-valg: – Han er uenig i alt jeg sier

RUKA (VG) Didrik Tønseth (28) sier planen er å dra til EM i terrengløp fredag, selv om det ennå ikke er offisielt at han vraker verdenscupen på Lillehammer. Landslagskollega Emil Iversen (28) skjønner ikke prioriteringen.

For Tønseth svarer at han drar fredag, at han skal bestemme seg i kveld og at han lurer på hvordan økten med Ingebrigtsen-gutta dagen før løpet kommer til å foregå. Alt skjer uten at landslagstrener Eirik Myhr Nossum er enig.

– Vi tar beslutningen i kveld, sier Nossum.

Han gjør det klart at det kun er han og Iversen som skal diskutere om Tønseth skal få vrake verdenscupen på hjemmebane på Lillehammer og godkjenne EM-uttaket til Norges Friidrettsforbund.

Lagkamerat Emil Iversen skjønner også lite av valget til Tønseth.

– For min del mener jeg det er en litt rar prioritering, sier Emil Iversen til VG.

Før rennene var Iversen klar overfor VG på at han mente det var «bare tull» av Tønseth å løpe i Portugal i stedet for å gå verdenscup på Lillehammer og ba lagkameraten holde seg til skigåing.

Tønseth slo tilbake mot Iversen på direkten etter jaktstarten.

– Vi er uenige. Han er uenig i alt jeg sier og jeg er uenig alt han sier. Sånn er det, sier Tønseth til VG om Iversens holdning, etter 7. plassen på mini-touren i verdenscupåpningen.

DOBBELTSEIER: Johannes Høsflot Klæbo (bak) og Emil Iversen (foran) sørget for norsk dobbeltseier i Ruka. Foto: Terje Pedersen

Iversen legger til at han ser at Tønseth tydelig har lyst til å løpe selv.

– Man skal ha respekt for at det trigger ham veldig å løpe. Så da må jeg bare ønske ham lykke til, sier Iversen, som ble nummer to bak Johannes Høsflot Klæbo søndag.

Tønseth ble nummer fem av nordmennene, som dominerte på jaktstarten med dobbeltseier.

Nossum hadde egentlig satt krav om seier for at Tønseth skulle ha gode argumenter for å løpe, men det har Tønseth avfeid som urealistisk.

Men verdensmesteren på tremil sist vinter, Sjur Røthe, er klar på at han vil at Tønseth ikke vraker verdenscupen på Lillehammer. Nossum har også varslet at han skal ta ut Tønseth til verdenscupen, selv om trønderen også er tatt ut av Norges Friidrettsforbund til EM i terrengløp.

– Enten så får de bli enige eller så får de bli enige om å være uenige. Jeg mener dersom han har en muligheten til å kjempe om medalje i EM så burde han prøve seg på det. Det tror jeg han ikke har mulighet til. Jeg vil se ham på Lillehammer, sier Røthe til VG.

Han har samtidig forstått at Tønseth selv har veldig lyst til å løpe i Portugal.

Selv sier Tønseth nå at han har mål om topp 10–15 i EM i terrengløp og påpeker at 18. plass var beste norske resultat før Filip Ingebrigtsen vant EM-gullet i fjor.

Han har lagt merke til at det er en hard løype og mener det kan gi ham en fordel i kampen mot de rene løperne. Nå ser han frem til tur med både Jakob og Filip Ingebrigtsen.

– Jeg må forsøke å snappe opp noen tips. Det blir lynkurs i løping dagen før eventuelt. Jeg gruer meg mest til løpeøkten dagen før. Den regner jeg med kommer til å gå mer enn fort nok, sier Tønseth.

Han gjør det klart at det er i år at det blir EM-prioritering og ikke i kommende mesterskapssesonger.

Motargumentet til Nossum har de siste dagene vært at det vil kunne få følger for Tønseth å vrake tremilen på Lillehammer neste helg, med tanke på mesterskapsuttak de kommende årene og at han får sett Tønseth i færre lange renn.

– Jeg blir gamlere med årene og da skal jeg prøve ikke å legge meg borti så mye av det som gjelder uttak. Det har brukt fem år av karrieren min på, sier Iversen.

– Jeg tror ikke han detter helt ut av laget om han løper noen løp. Om han ikke går på Lillehammer så må han trøkke til senere og da må han bare leve md det, sier Iversen.

Publisert: 01.12.19 kl. 13:53

