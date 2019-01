IMPONERT: Kristine Stavås Skistad (t.v.) imponerte på Lillehammer da hun ble nummer fem på verdenscupsprinten. Her er hun med Mads Madsgård, Arne Madsen og dametrener Ole Morten Iversen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Sprint-kometen har fått VM-hint

Kristine Stavås Skistad (19) ønsket selv å droppe verdenscup-sprinten i Dresden førstkommende helg. Hun går en annen vei for å bli VM-klar.

Flere unge utøvere er med i Norges tropp til helgens sprintrenn i Dresden (se faktaboks). Men det kanskje største talentet skal ikke til Tyskland.

Det har sprint-kometen, som ble nummer to bak Maiken Caspersen Falla på Beitostølen og beste norske med femteplass på Lillehammer , valgt selv.

– Jeg skal gå Norgescup på Konnerud på hjemmebane for å få distansetrening og utvikle meg, i stedet for å bare dra på en sprint. Det er for å komme i form til junior-VM, sier Stavås Skistad til VG.

Dresden-troppen: Disse stiller for Norge:

Menn:

Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF/Team Veidekke Nord-Norge

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Pål Golberg, Gol IL Kvinner:

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Amalie Håkonsen Ous, Nes Ski/Team Veidekke Oslofjord

Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL/Team Veidekke Midt-Norge

Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL Det er både individuell sprint og lagsprint.

Junior-VM går 20.–26. januar. Først etter det skal hun begynne å konsentrere seg om å nå det store målet: Å få gå skøytesprinten i senior-VM i Seefeld 21. februar.

– Jeg tenker jeg blir mer synlig etter junior-VM, men jeg har ikke bestemt meg for hva jeg vil gå. Jeg har tenkt først junior-VM. Deretter er det en god stund til å gå andre renn, sier Stavås Skistad, som har blitt populær i sosiale medier:

Hint

Fire norske kvinner får gå VM-sprinten. 19-åringen har tro på at hun fort er en av dem.

– Jeg har hørt at hvis det går bra i junior-VM, så ligger jeg godt an. Jeg må bare se an og høre hvilke renn jeg må gå for å sikre meg plassen etter junior-VM. Jeg går det jeg får beskjed om, sier Stavås Skistad.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mente allerede i november at Konnerud-løperen burde fått klarsignal til VM.

Det er to muligheter dersom Skistad er nødt til å bevise enda mer etter junior-VM: NM på Meråker 1. februar og verdenscup i Lahti 9. februar.

VM-troppen er tatt ut før rennene i Cogne helgen før VM.

– Vi holder oss til planen om at Kristine skal ha fokus på junior-VM. Hadde hun hatt veldig lyst til å gå sprinten i Dresden, skulle hun fått lov til det. Men jeg ble veldig imponert over at hun klarer å tenke litt mer langsiktig, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener for kvinner, til VG.

– Sprinten i Dresden er et nærmest showrenn i sentrum. Det hadde sikkert passet Kristine veldig bra, men hun tok et veldig klokt standpunkt, sier Iversen.

Nest best før jul

Han innrømmer at Stavås Skistad ligger godt an.

– Hun var vår nest beste sprinter før jul. Det er ikke noe grunn til å tro at det er annerledes nå, sier Iversen.

Sprintsesongen har til nå vært en skuffelse med norske øyne . Ingen av de norske kvinnene har vært på pallen.

Stavås Skistad mener VM-løypen i Østerrike passer henne bra. Selv om oppløpet nylig ble 30 meter lenger, ifølge NRK .

– Det tror jeg bare er en fordel, sier Stavås Skistad, som sa dette etter gjennombruddet: