Bjørgen avslører ny graviditet: – Jeg gleder meg vanvittig

Marit Bjørgen (38) skal bli tobarnsmor i mars. Det forteller hun lykkelig til KK.

– Jeg gleder meg vanvittig til å bli mamma igjen, sier den tidligere langrennsdronningen til magasinet , og avslører at hun er 17 uker på vei og at terminen denne gang er i mars.

– Det er utrolig koselig. Både Fred og jeg har hatt et ønske om å få et barn til, og jeg føler meg veldig privilegert som kan få barn. Jeg er jo voksen og har drevet med toppidrett i mange år, så det er ingen selvfølge, fortsetter Bjørgen overfor KK.

Fra før av har hun og samboer Fred Børre Lundberg sønnen Marius (2,5 år) , i tillegg til at sistnevnte, den tidligere kombinertløperen, har en sønn på 17 år. Overfor magasinet forklarer Bjørgen at hun har opplevd de to svangerskapene veldig ulikt, og at hun føler mer kvalme og mer tappet for energi denne gang.

Da Bjørgen ble gravid med Marius, var hun fortsatt svært aktiv i langrennssporet, og hun kom også tilbake for fullt etter fødselen.

Forrige vinter ble hun tidenes mestvinnende vinterolympier da hun vant to gull og to bronse i OL i Pyeongchang og med det økte gullbeholdningen til åtte.

I april annonserte langrennsdronningen at hun la de profesjonelle skiene på hylla .

Denne gang forteller Bjørgen også at Marius gleder seg til å bli storebror, men sier ikke noe om hvilket kjønn den kommende ungen har. Og utelukker ikke at det blir enda flere i familien etter hvert.

– Fred har jo en sønn fra før, så nå får vi en liten flokk på tre barn. Men man vet jo aldri, sier Marit Bjørgen til KK.

