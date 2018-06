SKISTJERNER: Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Mener skiforbundet tar feil: – Dramatisk om Klæbo-advokat har rett

Publisert: 21.06.18 10:53 Oppdatert: 21.06.18 12:30

Advokat Pål Kleven hjalp nylig Johannes Høsflot Klæbo i forhandlingene med Norges Skiforbund. Nå mener han at skiforbundet har gått for langt med tanke på hvem som eier markedsrettighetene til skistjernene.

Det gir advokaten uttrykk for i en kronikk titulert «Hvem eier Klæbos navn?» på trykk i Adresseavisen .

– Det er ikke Skiforbundet som innehar eierskapet til utøvernes markedsrettigheter, selv om Skiforbundet [...] tror forbundet gjør det, skriver han, og henviser til en rapport av 17. januar 2016, der Skiforbundet konkluderer med at forbundet eier utøvernes rettigheter.

Advokat Pål Kleven mener forbundet bommer, at idrettens regelverk kun regulerer hvem som har rett til å inngå markedsavtaler - ikke hvem som eier markedsrettighetene.

VG-kommentator Welhaven : Drar diktator-strikken for langt

Overfor Adressa sier han at «loven er lett å misforstå, og skiforbundet har etter min mening dratt dette noe for langt».

Det kan få konsekvenser for hvordan utøverkontraktene, som både Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug har skrevet under på for denne gang, utformes i fremtiden.

Kleven er klar på at kronikken ikke er et bestillingsverk fra Team Klæbo, som han representerte under Klæbos forhandlinger med skiforbundet, men han har reagert på at utøvere fremstilles som egoister i forhandlingene med forbundet.

– Jeg mener at skiforbundet har et feil rettslig utgangspunkt hva gjelder eierskapet til utøvernes markedsrettigheter. Dette innebærer at utøverne ikke får utnyttet sine rettigheter optimalt, sier Kleven til VG.

– Er modellen bærekraftig slik du ser den?

– Landslagsmodellen er etter min mening bærekraftig, forutsatt at den praktiseres riktig. I dette ligger at det er utøverne som eier egne markedsrettigheter, og at de – i rimelig utstrekning – plikter å medvirke i særforbundenes markedsavtaler. Hva som er «rimelig» må vurderes konkret og vil i praksis være en del av forhandlingene rundt landslagsavtalen.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener utspillet fra Klæbos advokat er beskrivende for forholdet mellom Norges nye skistjerne og skiforbundet - og «det er ikke bra», skriver han i en kommentar titulert «Nå ulmer det kraftig under overflaten» .

– Hvorfor mener du det ulmer?

– Det er ganske dramatisk dersom Kleven har rett. Det handler om både den norske landslagsmodellen og motivasjonen til Klæbo, sier Løfaldli til VG.

– Dersom Klæbo opplever seg urettferdig behandlet, er jeg usikker på om han klarer å bruke det på samme måte som Northug; til å slå tilbake. Det kan heller tenkes at det forkorter karrieren hans, utdyper Adressa-kommentatoren.

– Eller det kan tenkes at han bryter med landslaget. Og hvis forbundet ikke er i stand til å få til en god dialog med stjerner som Klæbo, kan det tenkes at flere følger etter. Da er landslagsmodellen slik vi kjenner den i dag historie, fortsetter han.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker ikke å svare på Adresseavisens spørsmål om innholdet i kronikken, har ikke besvart VGs henvendelser enn så lenge, men gir på generelt grunnlag følgende kommentar overfor Adresseavisen:

– Vi er helt enig i at det er utøverne selv, som innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer,har eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur, jf. NIFs lov 14-4 (4). Utover dette ønsker vi ikke å kommentere vår tolkning av NIFs lov, da det er en pågående sak om markedsrettigheter i Oslo tingrett.

Håkon Klæbo, Johannes’ far og manager har lest kronikken fra Kleven «med interesse», men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar til den.

– Hvordan har du og Johannes opplevd diskusjonene om rettigheter med skiforbundet?

– Målet vårt er å jobbe sammen. Det har det vært frem til nå og det er det fortsatt. Mer kommentarer om det har jeg ikke, sier pappa Klæbo til VG.

– Ellers, går sommeren bra?

– Johannes trener og gjør det han skal. Det handler om å få til det. Sove, spise og trene, svarer Håkon Klæbo.