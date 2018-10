Petter Northug er fortsatt i medias søkelys etter flere sesonger med mye motgang. Nå er han tilbake på landslaget etter at han i fem år satset som privatløper. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Northug i ny bok: Fikk så mange dametilbud at ingenting ble spennende lenger

LANGRENN 2018-10-15

Petter Northug (32) gikk fra å leve et isolert liv og nærmest ha utviklet en sosial angst, til å bli overøst med dametilbud på byen etter VM i Holmenkollen. Det forteller skistjernen i sin ferske selvbiografi.

Publisert: 16.10.18

Northug forteller i boken «Min historie» at han hadde levd i en toppidrettsboble så lenge at han nærmest hadde utviklet en form for sosial angst, som til og med hadde gjort det ekkelt å møte kompiser. Dette skulle forandre seg etter den enorme suksessen på hjemmebane under VM i Holmenkollen i 2011. Etter tre gull og to sølv kjente alle ham igjen på gaten.

«Overalt tok folk kontakt, men jeg var en huleboer som akkurat hadde kommet ut i lyset. Jeg var i sjokk», står det i boken som VG kjøpte i en butikk i Oslo mandag kveld.

Begynte å dra på byen

Det var etter VM i Oslo, etter å ha drevet en nærmest sykelig fokusert toppidrettssatsing, at han begynte å utforske livet utenfor idretten og begynte å dra ut med kompiser og skifolk i helgene. Northug mente han aldri før hadde hatt draget på damene, men at dette forandret seg etter VM i Oslo

«Jeg kunne nærmest ikke gå inn døren på et utsted uten å få tilbud. I løpet av minutter kom som regel første jenta bort og spurte om vi skulle dra hjem til henne. Eller det kom to jenter bort, og spurte om jeg ville ha med begge hjem. Etter hvert ble jeg helt nummen, ingenting ble spennende lenger. Fra å være helt isolert, fikk jeg plutselig alle muligheter».

Og under den første festen etter VM-gullet på den avsluttende femmilen i Holmenkollen dro han i gang en skikkelig fest som skulle gi et spesielt møte som utviklet seg.

«Det siste jeg husker er at jeg møtte noen. Det var på Hard Rock Café. Hun hadde mørkt hår. Hun sa hun het Aylar».

Enorm rykteflom

I boken utgitt på Pilar Forlag og fortalt til Jonas Forsang kommer Northug også blant annet med historien om hvordan han kjente seg tom i flere år etter VM-suksessen på hjemmebane i 2011, da han nådde sitt livs idrettslige mål.

Våren 2013 brøt han med landslaget og bygde opp en privatsatsing finansiert av handelskjeden Coop. Men det gikk ikke som det skulle.

I desember 2013 sa Northug til VG at han aldri kom til å bli like motivert igjen som det han var før VM i Kollen. Sesongen endte dårlig etter at virussykdom også ødela oppkjøringen. Northug skriver da i boken om ryktene han ble omgitt med da fiaskosesongen var et faktum.

«I de månedene gikk det så mange rykter om meg at jeg ikke klarte å følge med på alle. Jeg hørte jeg var observert med en baby i armene på St. Olavs hospital. Jeg ble koblet til den ene damen etter den andre. Og jeg hørte stadige historier om hvordan jeg festet og drakk», forteller Northug i boken, om perioden som etter hvert ble opptakten til promillekjøringen i mai 2014.

Northug er for tiden i italienske Livigno, der han er på landslagssamling med sprintlandslaget. Sverige avlyste sin høydesamling i Val Senales på grunn av dårlige snøforhold, men det norske lagets plan er å dra dit i slutten av uken.