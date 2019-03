HOLMENKOLLEN 2018: Anlegget i Holmenkollen var preget av tomme flasker og bokser – og tilsvarende fulle tilskuere – i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Slik skal nytt Kollen-kaos unngås: Håper folk dropper flatfyll

Den forrige skilørdagen i Holmenkollen endte i fyll, slåssing, lange køer og åtte personskader. Etter 10 norske langrennsgull i Seefeld kan trykket igjen bli voldsomt rundt femmila lørdag. Landslagssjef Vidar Løfshus ber publikum begrense alkoholinntaket.

– De beste kommer til Holmenkollen . VM-løperne stiller til start. Vi håper på ny folkefest, men uten flatfyll denne gang, sier Løfshus til VG.

Den store Kollenfesten er flyttet nesten fem timer i frem i forhold til fjoråret. Starten på femmila går allerede kl. 10.00 lørdag morgen. Det er foreløpig solgt flere billetter til årets renn, men arrangøren venter likevel en nedgang fra fjorårets totale publikumstall på 100.000 på det best besøkte idrettsarrangementet i Norge.

– Vi merker selvsagt VM-feberen og både gleder oss og er spente foran lørdagen. Men vi føler at både vi, politiet, Oslo kommune, Ruter og Sporveien har gjort alt for å unngå fjorårets kaos. Den siste brikken er at publikum selv tenker på at dette skal bli en hyggelig folkefest for alle, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival.

10. mars i fjor gikk skifesten i Holmenkollen av sporet, og utviklet seg til å bli et fullstendig kaos rundt T-banelinjene. Det var få ting som minnet om vinteridyll og glede da åtte mennesker ble skadet, og flere tusen måtte vente i mange timer på å bli fraktet hjem med T-banen etter at femmila. Aller hardest gikk det utover Charlotte Skoie Nielsen (20) som falt og ble sittende fast under T-banen.

Slik skal kaoset i Holmenkollen unngås:

– Jeg mistet bevisstheten umiddelbart og kjente ingen smerte da foten min traff en strømavtager, sa Skoie Nielsen i et intervju i A-magasinet i desember. Tre vektere og to passasjerer hjalp Charlotte Skoie Nielsen, alle havnet på legevakten.

Nytt av året er at T-banen snur allerede på stasjonen ved Holmenkollen. Det vil dermed ikke lenger være mulig å ta banen til eller fra den – i denne sammenheng – underdimensjonerte endestasjonen ved Frognerseteren.

– Vi har innført et nytt slusesystem ned til T-banestasjonen i Holmenkollen. Hvor stadionpublikumet med barnefamilier og de mer festglade ungdommene fra gratisområdene, slippes vekselvis inn på stasjonen. Vi vil oppfordrer også publikum ved Frognerseteren å ta Korketrekkeren ned igjen, sier Nordskar og forsikrer at den 2,5 km lange akebakken både vil bli brøytet og strødd.

Arrangørene er forberedt på at den tidligere rennstarten kommer til å gjøre at noen flere overnatter ute i marka før rennet.

– Det var 5000–6000 mennesker i fjor og det pleier å gå bra. Dette er stort sett folk som har vært ute en vinternatt før, men her vil det være natteravner, politi, Røde Kors, vektere og frivillige som vil opprette kontakt og være synlige ute i skogen.

Den tidlige rennstarten vil garantert skape et voldsomt trykk på T-banen i Oslo lørdag morgen. Banen vil gå i ekspress direkte til Holmenkollen fra halv syv på morgenen. Det vil være å gå om bord i enkelte togsett helt fra Bergkrystallen på motsatt side av hovedstaden. På Majorstuen vil det ble forsterket vakthold – også med politi – for å hindre at overstadig berusede tilskuere kommer på banen.

– Det er gjort et solid for å planlegge dette, men vi også ha med oss publikum, sier Sofie Bruun i Ruter.

SØPPEL-KAOS: Slik så det ut i Holmenkollen dagen etter kaoset. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vår viktigste oppfordring til publikum er å være ute i veldig god tid. Hvis du skal rekke rennstarten på 5-mila kl. 10.00 så rekker det ikke å reise opp fra Majorstuen en time i forveien. Selv ville jeg tatt første bane opp kl. 06.30, sier Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival.

– Det er smart å planlegge turen opp til Holmenkollen godt, sier Nordskar. Hun regner med et totalt publikumstall opp mot fjorårets 100.000, men tror det kan bli noen færre ute i skogen med tidligere rennstart. Den gang var den hele 80.000 på gratisområdene opp mot Frognerseteren. Nordskar opplyser at det mandag ettermiddag var solgt 21.110 billetter til stadionområdet mens det tilsvarende tallet for fjoråret var 19.000.

– Men vi har fortsatt mange billetter igjen inne rundt stadion. Vi har plass til 6200 på langrennstribunen og veldig mange flere på arenaområdet hvor det er god plass på både VM-haugen, Kapellhaugen, sier hun og ber folk ta i bruk apostelens hester.

For dem som er i stand til det, vil vi også oppfordre til å bruke beina opp til Holmenkollen. Det tar litt over halvannen time å gå opp fra T-banestasjonen på Majorstuen men det finnes også andre løsninger. Som å parkere bilen på Hovseter og gå opp derfra. Det tar omtrent 45 minutter. Vi oppfordrer folk til å gjøre seg kjent og finne frem til gode løsninger.

