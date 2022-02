SJEFEN: Langrennssjef Espen Bjervig styrer den norske langrennstroppen.

Langrennssjefens ærlige dom: − Jeg kommer sikkert til å bli «drept» fordi jeg sier det

ZHANGJIAKOU (VG) Langrennssjef Espen Bjervig er helt klar på en ting, det hadde ikke hjulpet å hente inn reserver til OL for å være med i medaljekampen for damene.

Det norske damelaget på 10 kilometer klassisk består av gullfavoritt Therese Johaug (33) og tre damer som gikk sprinten tirsdag: Tvillingene Lotta (25) og Tiril Udnes Weng (25) og Mathilde Myhrvold (23).

– Med all respekt for alle gode løpere som er i Norge, det er ikke mange som går og tar gull og medaljer i et OL. Om vi hadde fylt opp med en annen for Heidi (Weng), jeg tror nok ikke det – nå kommer jeg sikkert til å bli “drept” fordi jeg sier det – men jeg er ikke sikker på om det hadde gjort så mye på medaljestatistikken, sier Bjervig på et pressemøte natt til onsdag norsk tid.

Lotta Udnes Wengs beste plassering på 10 kilometer klassisk kom i 2019 med en 12. Plass. Tvillingsøster Tirils beste resultat på distansen kom i Ruka for drøyt to år siden med en 7. plass.

BANER VEI: Gullfavoritt Therese Johaug var den eneste av 10 kilometer-kvartetten til Norge som møtte pressen onsdag, da resten av damene som skal gå gikk sprinten tirsdag og fikk hvile. Langrennssjef Espen Bjervig (t.h.) og damelandslagstrener Ole Morten Iversen (midten) var også på plass.

Det var ikke aktuelt å hente inn andre enn Ragnhild Haga som reserve for Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå som fikk corona på precampen i Seiser Alm.

– Noen kunne fått erfaring, men jeg tror ikke det hadde hjulpet så mye på medaljestatistikken, sier Bjervig.

En som får mer OL-erfaring er Mathilde Myhrvold, hennes beste plassering i verdenscupen på 10 kilometer klassisk er en 38. plass fra 2020. Hun ble nummer 50 på distansen under Tour de Ski like før nyttår.

MØTTE PRESSEN: Langrennssjef Espen Bjervig (t.v.) fulgte med da damelandslagstrener Ole Morten Iversen og gullfavoritt Therese Johaug stilte på pressekonferansen ved utøverlandsbyen onsdag, dagen før 10 kilometer klassisk enkeltstart.

Langrennssjefen må bare innse at det er mye som ikke er gått etter planen mot OL.

– Det har vært en litt rar reise. Det startet med at vi var kjempeglade for å ha Ingvild (Flugstad Østberg) tilbake, som er en helt klar medaljekandidat, men får frafall der. Vi får coronautbrudd i leiren uken før OL starter. Vi var vel lenge i tvil om vi skulle få noen norske tropper ned hit. Heidi har vært en klar medaljekandidat, det så vi under Tour de Ski. Ingvild skulle vi gjerne hatt her, det er en annen historie, så vi kommer ned hit med et redusert lag, sier Bjervig til VG.

Så nå står og faller alt på Therese Johaug. Landslagstrener Ole Morten Iversen tror det bare er Johaug som tar medalje individuelt blant damene i løypene i Zhangjiakou.

GULLFAVORITT: Therese Johaug tok gull på kvinnenes 15 kilometer og er igjen favoritt på torsdagens 10 kilometer.

– Sånn realistisk sett så har vi ikke så veldig mange som er opplagte medaljekandidater. (...). Men på de individuelle løpene så er det bare å innse at hvis det er flere enn Therese som er med i toppen der, så er det en liten skrell. Men det har skjedd før, så vi går for det beste, sier Iversen til VG.

Bare Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla er igjen av damene som har stått for Norges enorme suksess i skisporet siden OL i 2010. Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Vibeke Skofterud og Kristin Størmer Steira sørget for mye jubel sammen med Johaug og Falla.

Bjervig bemerker at det har blitt snakket om at Norge har «ødelagt langrennssporten», men mener selv at Norge har vært heldige.

– Vi har hatt utøvere som er i rett alder, vi har hatt gode ski, vi har hatt flyt hele veien. Men det har jo vært sekunder fra å ta disse medaljene til å bli nummer fire, men vi har hatt mye stang inn, sier Bjervig.

Langrennssjefen forteller at de har vurdert å hente inn skiskytter Tiril Eckhoff til en stafettetappe, men det krasjer med hennes OL-program og er derfor uaktuelt.