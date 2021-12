SEIERHERRE: Iivo Niskanen var den sterkeste og vant onsdagens renn i Lenzerheide.

Iivo Niskanen kopierte søsterens bragd – advarer nordmennene

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Først tok Kerttu Niskanen (33) en overraskende seier på kvinnenes 10-kilometer. Så fulgte broren Iivo (29) opp med triumf på favorittdistansen 15 kilometer klassisk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ble nervøs da jeg så at hun kom til å vinne i dag. Det er en utrolig dag for vår familie, sier Niskanen i et seiersintervju med arrangøren.

Russiske Alexander Bolsjunov var nærmest å hamle opp med finnen. Han endte 19,3 sekunder bak Niskanen.

– Jeg startet bra og hadde god kontroll. Skiene var gode. Forholdene var ikke de raskeste i dag. Det passer meg godt, sier Niskanen til VG i snøværet.

Han vant 15 kilometer klassisk også i Ruka, og seiler opp som den klare gullfavoritten til øvelsen i OL.

– Jeg er ikke i så god form ennå. Jeg har bare hatt flaks i år, sier Niskanen og kommer med en advarsel om at han har mer på lager:

– Jeg har mer å gå på, og må forbedre formen min.

Pål Golberg ble beste norske på en tredjeplass og la dermed inn en god søknad til å gå denne distansen i Beijing, samt sprinten etter gårsdagens 6. plass.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen. Jeg visste jeg måtte gå et godt løp, og når det blir pallen veier det tungt, sier Golberg.

– Veldig god søknad, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Selvfølgelig styrker dette hans muligheter til OL-uttaket, selv om vi ikke offentliggjør noe uttak nå. Han har manglet noen ordentlig gode skirenn til nå. Nå gikk han fort i går og et godt renn i dag, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum til VG om Golberg.

Johannes Høsflot Klæbo, som vant tirsdagens sprint, leverte et godt renn også onsdag. Han spurtet inn til fjerdeplass etter at han slo russiske Ivan Jakimusjkin med tre tideler.

Sammen med Erik Valnes er nok Klæbo garantert en OL-plass på denne distansen.

– Jeg har jobbet med distanseformen. Er det mulig så kommer jeg til å gå seks, sier Klæbo til VG om hvor mange distanser han kommer til å gå i OL.

Det var ingen god dag for damene – og Helene Marie Fossesholm var langt nede:

Flere av de norske løperne hadde en tung dag i sporet. Spesielt Emil Iversen som var over tre minutter bak.

– Han er ikke inne på noen distanser for øyeblikket, mener Petter Northug om Iversens OL-sjanser.

Heller ikke Didrik Tønseth hadde en maksdag. Han endte som nummer ti og tror at OL-toget har gått.

– Det regner jeg med. Det var i dag jeg hadde muligheten, og så klarte jeg ikke det. Jeg har ikke noe i OL å gjøre med det jeg viser i dag, sier Tønseth til VG.

Iversen er rådvill:

Sjur Røthe endte som nummer 25, blant annet etter å ha havnet i snøen etter at det ble kluss med Bolsjunov og Ireneu Esteve Altimiras fra Andorra.

– Det er vel en real hockeytakling på meg som gjør at jeg blir liggende. Det er kjedelig, sier Røthe til VG.

− Jeg fikk svi for en liten hard åpning i dag. Jeg blir kanskje litt ivrig på den første runden, sier Simen Hegstad Krüger til VG etter 18. plass.