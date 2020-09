FRONTER MERKEVARE: Petter Northug Foto: Line Møller

Northug-partner: Fremtidsplanene består – kleslansering til høsten

Petter Northugs forretningspartner Jon Inge Gullikstad gjør det klart at Petter Northug skal fortsette i merkevaren «Northug».

Gullikstad, som har bygget opp satsingen på Northug-merkevaren, forteller at de siste ukene har vært en prøvelse etter at det ble klart at skistjernen var stoppet i 168 kilometer i timen og senere også ble siktet for ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika.

Uken etter fortalte Petter Northug om et alvorlig rusproblem.

I hele perioden har det vært stille utad fra Northug-partneren før han nå velger å åpne opp.

– Nå er det viktig at Petter får en lengre pause og får orden på livet sitt. Petter kommer til å være med oss fremover også etter en pause fra dette fokuset, sier Gullikstad til VG.

Han slår fast at Northug forblir en del av merkevaren Northug, selv om de tar sterkt avstand fra det Northug er siktet for av politiet. Satsingen på sportsbrillene, som bærer skistjernens navn, ble bygget opp for å være en fremtidig satsing for trønderen etter karrieren.

Gullikstad er mannen som først gjorde ull-merket Ulvang stort, noe som også gjorde satsingen svært lukrativ for skistjernen Vegard Ulvang. Deretter bygget han også opp Johaug-merket, før Northug skulle bli det neste store.

Hans opplevelse er at Northug har brent for jobbingen med merkevaren. I fjor omsatte merkevaren Northug for 18 millioner kroner og frem til siktelsen av Northug fortsatte veksten. Gullikstad føler seg sikker på at veksten vi bli positivt også fremover.

Siktelsen av Northug kom to måneder før en kolleksjon av fritids- og sportsklær, som bærer trønderens navn, skulle ut i butikkhyllene. Den lanseringen kommer ikke til å stoppe.

– Tekstilkolleksjonen skal ut i midten av oktober. Det var planen uansett. Vi har ikke endret på det. Vi kommer til å lansere på normal måte, men uten Petter som en sentral person, sier Gullikstad.

VG har forsøkt å få en uttalelse fra Northug gjennom skistjernens advokat Halvard Helle uten å lykkes tirsdag ettermiddag.

NORTHUG-SJEF: Jon Inge Gullikstad er forretningspartner med Petter Northug. Foto: Mattis Sandblad

Selv fortalte Petter Northug på en pressekonferanse i Trondheim fredag for snart to uker siden at han visste at det gikk rykter om festingen hans og bekreftet at folk rundt ham spurte ham om det.

– Det har gått rykter og mange som har spurt litt, men jeg fornektet det egentlig og holdt det til meg selv, sa Northug som fortalte om perioder med bruk av kokain og piller opp til fem ganger i uken.

Northug fortalte at han levde et annet liv på siden av hva folk rundt ham har trodd, men sa at det var folk i hans nærmeste krets som hadde vært bekymret.

Forretningspartneren Jon Inge Gullikstad sier han var en av dem som tok en alvorsprat med Northug.

– Det var spesielt i fjor sommer at det gikk mye rykter på hard festing. Vi hadde en alvorsprat tidlig på høsten i fjor der jeg tok opp dette. Jeg tok også opp dette med andre rusmidler enn alkohol som det gikk rykter om. Men jeg fikk overbevisende og beroligende svar, sier Jon Inge Gullikstad, daglig leder for Brand Assist som eier merkevaren Northug.

Han sier at han etter alvorspraten var fornøyd med Northug og at selskapet ikke har hatt noe å utsette på samarbeidet med skistjernen.

– Petter har vært positiv og bra for oss. Han har stilt opp og møtt i tide. Andre samarbeidspartnere har delt denne opplevelsen. Hos oss har han stilt opp når det har vært behov for det. Han har ikke hatt noen åtte til fire-jobb, men har alltid stilt opp og vært positiv med å bidra på produktutvikling og markedsføring, sier Gullikstad.

Han tror det norske folk til slutt vil tilgi Petter Northug.

– Vi vil påpeke at selve episoden er uakseptabel, men at vi støtter personen Petter. Merkevaren er basert på hans sportslige prestasjoner og det er det ingen som kan ta fra ham. Jeg tror ikke folk vil glemme minnene man har underveis, sier Gullikstad.

