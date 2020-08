Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

En fortvilet Petter Northug innrømmer at han har et alvorlig rusproblem. Nå beklager han og får hjelp fra Olympiatoppen.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing i det siste. Og det har blitt mye hard festing i det siste, sier Northug.

Han understreker at han ikke brukte noe dop eller rusmidler da han var aktiv skiløper.

– Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyld til alle det angår. Spesielt familie, venner og samarbeidspartnere, innrømmer Northug.

Northug benekter at han var ruset da han ble stoppet av politiet torsdag. Slik forklarer han hva som skjedde:

– Jeg var på fest tirsdag kveld, til langt på natt på onsdag. Der ble det inntatt både alkohol og kokain, og sent onsdag kveld kjørte jeg til Trysil. Torsdag var jeg på skiskolen, forteller Northug.

– Jeg tok hverken alkohol eller narkotika fra natt til onsdag til jeg ble stoppet av politiet da jeg kjørte villmann på vei hjem fra Trysil. Jeg kjørte godt over 200 kilometer i timen i 80-sonen. Jeg var i tillegg dum nok til å filme det med telefonen

Northug forteller at rusproblemet gradvis har oppstått etter at han la skiene på hyllet.

– Jeg har gjort mye jeg skammer meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr og jeg trenger hjelp, sier Northug.

Han forteller at den hardeste rusperioden var i fjor sommer, før det roet seg i fjor vinter. Nå har det trappet seg opp gjennom våren og sommeren.

– Jeg tar den dommen jeg får, sier Northug på spørsmål om hvordan han stiller seg til siktelsen.

Den tidligere skiløperen forteller at politiet fant 40 000 kr i kontanter i bilen hans da han ble stoppet, i tillegg til både kokain og sovemedisin i hjemmet hans.

– Jeg er fortvilet. Jeg har nådd mitt livs bunnpunkt, og innser at jeg trenger profesjonell hjelp, sier Northug.

Han forteller videre at Olympiatoppen nå stabler på beina et team som innebærer både psykologer og medisinsk hjelp.

Torsdag for en drøy uke siden ble Northug stoppet av politiet på Romerike etter å ha kjørt i 168 kilometer i timen. På stedet mistenkte politiet at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Etter det VG forstår testet han også positivt på en spyttprøve.

Dermed valgte politiet å ta han med på politistasjonen for å ta en blodprøve, og å gjennomføre et søk i hjemmet til Northug. Der har politiet funnet en liten mengde narkotika. Northug har i ettertid selv innrømmet at det skal dreie seg om kokain, og ifølge VGs opplysninger skal det dreie seg om ti gram.

34-åringen er nå formelt siktet for tre lovovertredelser: To brudd på veitrafikkloven og ett narkotikalovbrudd. De to første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, den siste for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

Publisert: 21.08.20 kl. 12:04 Oppdatert: 21.08.20 kl. 12:22

