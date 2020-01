UTE: Martin Johnsrud Sundby har ikke konkurrert siden 15. desember. Helgens verdenscuprenn kommer også for tidlig, og Sundby har trukket seg fra troppen. Foto: Mattis Sandblad

Sundby usikker på skade – trekker seg fra Nove Mesto-troppen

Martin Johnsen Sundby (35) er usikker på om kroppen er helt klar, og velger å droppe helgens verdenscuprenn i langrenn i tsjekkiske Nove Mesto. Landslagssjef Eirik Myhr Nossum tror dog Sundby er tilbake neste helg.

Oppdatert nå nettopp

35-åringen har hatt en trøblete innledning på sesongen og har ikke konkurrert siden han brøt 15-kilometeren i fri teknikk i Davos 15. desember. Røa-løperen har hatt problemer med ryggen og resultatene har uteblitt så langt i sesongen.

Hans beste plassering i årets verdenscup er 5.-plass i skiathlon i Lillehammer 7. desember. Nå må han vente minst én uke til med å forbedre den bestenoteringen.

– Han var tatt ut, men det er et gammelt jungelord som heter «er du i tvil, så er du ikke i tvil», og Martin var litt usikker, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til VG.

– Kan han komme til å miste flere renn fremover?

– Det tror jeg i utgangspunktet ikke. Han var veldig, veldig nære nå, men var bare litt usikker på om han var hundre prosent kvitt skaden.

Landslagslege Øystein Andersen sier at sesongen aldri har stått i fare for Sundby, men at han enkelt og greit har trengt tid.

– Vi har visst at det her tar tid, men det er ikke noe dramatikk. Han trenger bare en ekstra uke. Han har trent hele veien, men kjenner selv at det mangler littegrann ennå. Det er det som er fint med Martin, for han så rutinert at han kjenner når det mangler noe, og for å prestere i verdenscup må man være 100 prosent. Jeg regner med at han er tilbake ved første anledning, sier Andersen.

Nossum er også klar på at den rutinerte løperen er klar for å kjempe om topplasseringer igjen når han er tilbake.

– Formen er ikke noe problem. For å si det sånn, jeg tar veldig sjelden ut nordmenn i en landslagstropp som jeg ikke har troen på at kan hevde seg i toppen, sier han.

Det er Didrik Tønseth kommer inn i troppen for Sundby.

Lørdag er det 15 kilometer klassisk på programmet i Nove Mesto na Morave. Søndag er det 15 kilometer jaktstart i fri teknikk.

– Jeg forventer at utøverne har ladet batteriene etter Tour de Ski, og er klare til å kjempe om fremskutte plasseringer, sier Nossum om den kommende verdenscuphelgen.

Martin Johnsrud Sundbys neste sjanse i verdenscupen er i tyske Oberstdorf neste helg. Da er det 30 kilometer skiathlon på programmet for Sundbys del.

Publisert: 15.01.20 kl. 17:23 Oppdatert: 15.01.20 kl. 17:42

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser