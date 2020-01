Russerne knuste Klæbo: Treneren forventer kraftig forbedring av Klæbo

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo mener han tapte Tour de ski på 15-kilometeren i Toblach. Nå forventer treneren at Klæbo kan bli opp mot ett minutt bedre på nettopp den distansen i fremtiden.

Oppdatert nå nettopp

Til slutt ble Johannes Høsflot Klæbo nummer tre i Tour de Ski, etter ha blitt satt grundig på plass av russerne og en rekke andre løpere i avslutningsetappen av Tour de Ski.

– Det var som jeg fryktet, litt for tungt opp, sier Klæbo til VG og andre medier i pressesonen etter den tunge dagen opp Alpe Cermis.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er fornøyd med å være på pallen her. Men totalt sett er det kjipt å se, som jeg sa i Toblach også. Tour de Ski ryker der, sier Klæbo.

I front av feltet stakk Simen Hegstad Krüger fra Sjur Røthe mot tampen av etappen og gikk ensom over målstreken. Men dagens største gliset tilhørte imidlertid en russer.

– Johannes var alltid litt bak og jeg forsøkte hele tiden bare å følge Sergej. Til de siste meterne var han redd for å gå forbi. For de siste to årene var dette mine vanskeligste løp, sier Boljsunov til VG via tolken Max Volkov på vei mot gondolen etter rennet.

Russeren avgjorde Tour de Ski da han gikk inn til 3.-plass på etappen etter å ha ristet av seg landsmann Sergej Ustjugov. De sørget for dobbelt russisk i sammendraget. Johannes Høsflot Klæbo tok tredjeplassen etter å ha slitt seg i mål som nummer 21, halvannet minutt bak Hegstad Krüger.

Klæbos Tour de Ski røk på 15 kilometer skøyting i Toblach, der også skiene spilte en viss rolle. Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum peker på at Klæbo kan bli opp mot ett minutt bedre på den distansen.

– På 15 kilometer skøyting har han 45–60 sekunder å gå på, sier Eirik Myhr Nossum til VG på toppen av klatringen der Klæbo ble distansert.

Han er klar på at Klæbo har forbedret utholdenheten under hans første sesong på allroundlaget, der sterke løpere som Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger setter standarden.

– De som forventer at han ved å gå inn på allroundlaget skal vinne alle 15-kilometere, det er ikke mulig, sier Nossum som derimot er seriøs på at Klæbo kan bli så mye bedre som 45–60 sekunder på det som ble den avgjørende 15-kilometere i denne touren for trønderens del.

– Hvis du skal vinne 15-kilometere så må han det, sier Nossum.

Ustjugov satte tempo fra front da løperne gikk inn i slalåmbakken, og fikk følge av Klæbo og Bolsjunov før feltet igjen samlet seg. Alt lå an til at de tre skulle gjøre opp om sammenlagtseieren før start. To kilometer før mål ble det klart at Klæbo ikke maktet å holde følge med dem – selv om han fikk med seg en «hjelperytter» ut på siste etappen:

– Jeg er ikke skuffet. Jeg skjønte vel etter den fadesen i Toblach med to elendige dager at det ble vanskelig å kjempe om seieren. Det blir for tøft i dag.

– Var det en kollaps?

– Kollaps og kollaps. Jeg taper mindre enn i fjor, men i forhold til de beste er jeg ikke god nok, sier Klæbo til VG.

– Jeg klarer ikke å henge med. Det går for fort, konstaterer Klæbo, som akkurat nå er usikker på om han skal gå sprintrenn i Dresden om seks dager.

Det utspilte seg likevel to kamper underveis i rennet. Hegstad Krüger og Røthe dannet en duo som kjempet om etappeseieren. Hakket lengre ned i bakken dro Ustjugov på Bolsjunov og Denis Spitsov så lenge han maktet i håp om å ta over sammenlagtledelsen, men til slutt gikk også han tom for krefter og endte bak sine to landsmenn i mål.

– Jeg fikk ut alt jeg hadde, så det var en bra etappe. Jeg skulle helst sett at Klæbo gikk seirende ut etter etappen, sier Sjur Røthe til VG, som mener han stilte med dårlige kort i motbakkeduell med Hegstad Krüger.

Publisert: 05.01.20 kl. 15:46 Oppdatert: 05.01.20 kl. 17:27

Mer om

Flere artikler