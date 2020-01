Russerne knuste Klæbo – Hegstad Krüger sterkest opp alpinbakken

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Simen Hegstad Krüger sikret etappeseieren med voldsomt rykk mot slutten av «monsterbakken». Aleksandr Bolsjunov vant Tour de Ski sammenlagt.

– Jeg var ikke helt fornøyd med hvordan touren har spilt seg ut for min del frem til i dag. Jeg skulle helst vært med å kjempe om en pallplass, men dette var gøy, sier en smilende Simen Hegstad Krüger til VG.

Han stakk fra Sjur Røthe mot tampen av etappen og gikk ensom over målstreken. Dagens største gliset tilhørte imidlertid en russer.

Aleksandr Bolsjunov avgjorde Tour de Ski da han gikk inn til 3.-plass på etappen etter å ha ristet av seg landsmann Sergej Ustjugov. De sørget for dobbelt russisk i sammendraget. Johannes Høsflot Klæbo tok tredjeplassen etter å ha slitt seg i mål som nummer 21, halvannet minutt bak Hegstad Krüger.

– Inntil de siste meterne var det tungt. Men i dag var min dag, sier Bolsjunov i et NRK-sendt intervju.

SEIERSBRØLET: Aleksandr Bolsjunov sikret seieren i Tour de Ski med dagens 3.-plass opp alpinbakken. Foto: Terje Pedersen

Ustjugov satte tempo fra front da løperne gikk inn i slalåmbakken, og fikk følge av Klæbo og Bolsjunov før feltet igjen samlet seg. Alt lå an til at de tre skulle gjøre opp om sammenlagtseieren før start. To kilometer før mål ble det klart at Klæbo ikke maktet å holde følge med dem – selv om han fikk med seg en «hjelperytter» ut på siste etappen:

– Jeg er ikke skuffet. Jeg skjønte vel etter den fadesen i Toblach med to elendige dager at det ble vanskelig å kjempe om seieren. Det blir for tøft i dag. Kollaps og kollaps, jeg taper mindre enn i fjor, men i forhold til de beste er jeg ikke god nok, sier Klæbo til VG.

– Jeg klarer ikke å henge med. Det går for fort, konstaterer Klæbo.

Det utspilte seg likevel to spennende kamper. Hegstad Krüger og Sjur dannet en duo som kjempet om etappeseieren. Hakket lengre ned i bakken dro Ustjugov på Bolsjunov og Denis Spitsov så lenge han maktet, men til slutt gikk også han tom for krefter og endte bak sine to landsmann i mål.

– Jeg fikk ut alt jeg hadde, så det var en bra etappe. Jeg skulle helst sett at Klæbo gikk seirende ut etter etappen, sier Sjur Røthe til VG, som mener han stilte med dårlige kort i motbakkeduell med Hegstad Krüger.

Publisert: 05.01.20 kl. 15:46 Oppdatert: 05.01.20 kl. 16:31

