Skiforeningen har satt en skjæringsdato som gjør det umulig å motta Holmenkollmedaljen etter dette tidspunktet om man er dømt i en dopingsak. Det innebærer at Martin Johnsrud Sundbys sjanser er stengt, mens Therese Johaug får beholde medaljen hun fikk i 2013. Samtidig innebærer det at flere utenlandske utøvere, som i motsetning til de norske har utført lovbruddene forsettlig, også får beholde utmerkelsen fra foreningen der Stian Berger Røsland er styreleder. Foto: VG

Styrer unna Johaug-floke

Skiforeningens valg om å forholde seg til den gjeldende definisjonen av begrepet «doping» er klokt. Samtidig setter de seg selv i en kinkig situasjon rundt hvem som kan og ikke kan inneha Holmenkollmedaljen.

Nå nettopp

Spørsmålet om hvorvidt en utøver med dopingdom kan tildeles Norges høyeste utmerkelse innen skiidrett, har skapt sterke følelser. Særlig har dette handlet om at Martin Johnsrud Sundby ikke har mottatt en medalje både han og Norges Skiforbund mener at veteranen burde ha fått.

Nå kan Dagbladet avsløre at en konkret endring i statuttenes formulering klart og tydelig setter en sperre mot kombinasjonen «Holmenkollmedaljen + dopingdom», uansett hva slags karakter dommen har.

Dermed er døren stengt.

Skiforeningens linje er et fornuftig prinsipp, all den tid vi faktisk har en gjeldende definisjon av begrepet «doping» over hele verden.

Selv om mange i Norge plutselig begynte å argumentere langs nye linjer da våre utøvere fikk trøbbel, finnes det ikke ett regelsett for tilfellene der det er bevist at dopingen var med vilje, og et annet for sakene der utøver enten er trodd eller det foreligger tvil om forsettet.

Definisjonen må alle forholde seg til, og den gjelder selvsagt også Martin Johnsrud Sundbys sak, selv om ingen mener at noe ble gjort bevisst.

Uansett er det til syvende og sist hans eget ansvar at ni ganger tillatt dose salbutamol ble tilsatt et forstøverapparat, fordi det norske apparatet hadde fått det for seg at det var dokumentert at 90 prosent av virkestoffet i astmamedisinen ville forsvinne på veien.

På mange måter er Sundby et offer for et system som hadde store svakheter, og det er lett å få medfølelse med ham. Men han må ta ansvaret det følger av å drive med toppidrett, også når en slik sak inntreffer, og det er faktisk ingen menneskerett å få motta Holmenkollmedaljen.

Styret i Skiforeningen har valgt en linje som respekterer internasjonale regler. Dette setter en standard det er mulig å håndheve, uten å gå seg vill i det som fort blir en hengemyr. Valget er modig i et klima der mange i Ski-Norge fant ut at vi plutselig burde begynne med en alternativ, tilpasset dopingdefinisjon.

Imidlertid er det én side ved denne saken som kompliserer det etterlatte inntrykket at Skiforeningens valg. Det er nemlig slik at det ikke blir anmodet om å få tilbake Holmenkollmedaljer som tidligere er delt ut.

Det innebærer at vi får en situasjon som kan fremstå paradoksal. Mens Martin Johnsrud Sundbys sak er i den milde enden av spekteret, men koster ham muligheten til å få medaljen, får utøvere med en tung dom beholde sine eldre utmerkelser. Det vil helt sikkert oppleves som prinsipielt uspiselig for mange nordmenn.

Samtidig har denne diskusjonen enda en side. Den ville komplisert saken ytterligere, dersom Skiforeningen skulle begynt arbeidet med å få tilbake medaljer fra utøvere som siden er blitt dopingtatt.

Så lenge foreningen forholder seg til dopingdefinsjonen, ville det jo ikke bare vært folk som Larissa Lazutina og Harri Kirvesniemi som skulle blitt medaljeløse. Også Therese Johaug, som fikk 18 måneders utestengelse, ville ha blitt rammet. Verdens beste kvinnelige langrennsløper fikk Holmenkollmedaljen tilbake i 2013, lenge før hun havnet i vanskeligheter. En eventuell tilbakevirkende tilbbakeleveringskraft hadde umulig kunne styre klar av Johaugs heder, selv om hun ble trodd på at hun ikke mente å få i seg det anabolet steroidet hun testet positivt på.

Slik klimaet er i det norske ordskiftet, er det knapt mulig å forestille seg støyen dersom Skiforeningen hadde bedt om å få Johaug-hederen i retur. Nå slipper utdeleren en skikkelig Johaug-floke.

Denne saken vil det sikker foreligge polariserte oppfatninger om. Men gode grunner taler for at Skiforeningen står seg på å respektere den internasjonale definisjonen.

Selv om det er surt for Martin Johnsrud Sundby.

Publisert: 05.03.20 kl. 12:10

