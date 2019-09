TRENINGSLEIR: Johaug er på plass på treningsleir i Frankrike. Foto: Berit Roald

Johaug forstår Ingebrigtsens frustrasjon – reagerer på særnorsk forbud

FONT ROMEU (VG) Gjert Ingebrigtsen rettet krass kritikk mot Olympiatoppen og mener norsk idrett har dobbeltmoral i høydehus-saken. Therese Johaug (31) forstår Ingebrigtsens kritikk, og reagerer på at det er et særnorsk forbud.

For debatten rundt høydehus, som har preget norsk idrett i flere tiår, har igjen eskalert. Det skjedde etter at Gjert Ingebrigtsen, far og trener for løpebrødrene Ingebrigtsen uttalte til Aftenposten at forbudet mot høydehus er tøvete, og at Olympiatoppens nye klimarom med kunstig klima er dobbeltmoralsk.

Ingebrigtsen-familien, som nå forbereder seg til VM i friidrett med høydeopphold i St. Moritz, har lenge ment at høydehus på hjemmebane er et stort savn og har stor tro på effekten.

Samtidig er Therese Johaug og landslaget i Sør-Frankrike der de trener og bor på 1800 meters høyde. Johaug er den aktive norske utøveren som har vært mest i høyden de siste årene. Hun reagerer på at det er et særnorsk forbud mot høydehus.

– Det har ikke vært aktuelt for meg å bruke høydehus. Jeg trives med å reise til høyden, og det er det rette for meg. Men jeg setter spørsmålstegn med hvorfor de i Finland, Sveits og Tyskland kan ha høydehus, men ikke vi i Norge, sier Johaug - som på pressetreffet i Frankrike røpet overfor NRK at hun stiller under NM i terrengløp lang løype i Oslo 13. oktober.

Den profilerte treneren Gjert Ingebrigtsen langet også ut mot Olympiatoppens klimarom-svar på Facebook før helgen, i etterkant av hans kritikk. Der mente Olympiatoppen at klimarom handlet om at de har et etisk ansvar overfor utøvere for å forberede dem på ekstreme forhold og at høydehus og det særnorske forbudet mot bruken av dette for norske utøvere handler om noe annet.

Om to og et halvt år går OL-konkurransene under vinterlekene i Beijing i høyden. Et omfattende høyderegime med reiser til treningssamlinger i naturlig høyde er regnet som obligatoriske forberedelser. Johaug skjønner hvorfor Ingebrigtsen reagerer.

– Jeg forstår Gjerts frustrasjon. Det har ikke vært aktuelt for meg å bruke høydehus, men det er at det er rart at nå som det blir mesterskap i høyden, så kan utlendingene ha høydehus med seg, mens vi nordmenn ikke kan gjøre det, sier Johaug til VG og trekker frem fair play-prinsippet.

– Det må være lov for alle eller ingen. Så der støtter jeg Gjert, slår Johaug fast.

En utøver som Ole Einar Bjørndalen har tidligere sagt at han var nødt til å flytte utenlands da forbudet mot høydehus kom. Selv innstalerte han et slikt anlegg hjemme, rett før forbudet kom. Det ble også strid om høydehus da Vebjørn Rodal rettet sterk kritikk mot bruken av kunstig høyde, noe Bjørn Dæhlie blant annet benyttet på 90-tallet.

– Det er en interessant debatt. At vi har et særnorsk forbud stiller jeg meg undrende til. Det er rart at vi skal stille på andre premisser enn andre land. Men det er kunstig. Det er en gråsone, og det er vanskelig hvor man skal sette en strek om hva som er lov, sier landslagskollega Ragnhild Haga.

Landslagstrener Geir Endre Rogn sier landslaget ikke har noen problemer med å forholde seg til dagens regelverk, men skulle ønske det var likt for alle.

– Det beste er om det kan være like regler for alle land. Samtidig ser jeg jo at det er mye postitivt i at Norge har sendt et signal om at man vil holde seg borte fra gråsoner. Men det er vanskelig å se at det er noen store forskjeller mellom klimarom og høydehus, sier Rogn

Da Idrettsforbundet hadde høydehus-forbudet opp til ny vurdering under Idrettstinget i 2015, ble det et klart ja til å beholde det særnorske forbudet også fremover.

