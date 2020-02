Johaug føler hun blir beskyldt for å ødelegge sporten: - Alt blir galt

TRONDHEIM/OSLO (VG) Therese Johaug vant Ski Tour 2020 og økte ledelsen til nesten fire minutter underveis på siste etappe. Hun var fullstendig overlegen. Igjen.

Oppdatert nå nettopp

Johaug har ledet skitouren fra første stavtak og spenningsmomentet var til slutt stort sett hvor stor seiersmarginen skulle bli.

Hele denne sesongen, som den forrige, må hun svare på spørsmål om hun ødelegger langrennssporten ved å være så god, iallfall at hun ødelegger spenningen.

– Jeg føler jeg må forsvare meg. Det er galt om det er en motbakkesprint, det er galt med et langløp, det er galt at vi avslutter opp en alpintbakke. Jeg føler jeg har tatt steg i lette løyper og klarer å gå fort når konkurransetiden er 20 minutter også, sier Johaug til VG etter triumfen i Granåsen og legger til:

– Så litt frustrert blir man.

– Når andre idrettsutøvere leverer på aller høyeste nivå, så blir de ofte hyllet for prestasjonen. Opplever du det som dårlig gjort at du må stå her og forsvare at du er så god?

– Ja, jeg føler egentlig det. Jeg prøver hver eneste dag, 365 dager i året, å bli en bedre skiløper og ta nye steg. Så blir man møtt med at man ødelegger sporten og at man ødelegger spenningen og det ene med det andre. Av og til blir man litt lei seg når man hele tiden må forsvare seg, svarer Johaug.

For hun er i en egen klasse Therese Johaug.

Og seiersmarginen sammenlagt ble rekordstor og nærmet seg fire minutter underveis på jakstarten ned til duoen Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Og Weng hadde fått føling med hvor tøff touren hadde vært.

– Da jeg kom i mål skalv bena og hele kroppen. Jeg tror ikke de andre ser så slitne ut. Jeg skjønner det ikke, sier Weng til VG.

Til slutt ble det 3 minutter og 40 sekunder ned til Heidi Weng som ble nummer to. Østberg ble nummer tre. Ebba Andersson ble nummer fire før Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem. Sjette kvinne, Jessica Diggins fra USA, var 8 minutter og 40 sekunder bak Johaug sammenlagt.

– Det blir en ganske traust markering, sier Johaug om hvordan rekordseieren skal feires.

To minutter og 42 sekunder har vært tidenes største seiersmargin i Tour de Ski. Det stod Ingvild Flugstad Østberg for i fjorårets sesong, da dette var avstanden tilbake til Natalia Nerpryajeva. Da sto Johaug over etappeløpet i Mellom-Europa. Og selv ikke Johaug har vært mer overlegen i etappeløp.

Men det var før i dag, der skistjernen også dro med seg i overkant av 440 000 norske kroner for sammenlagtseieren. Noe som kommer i tillegg til premiesummer for etappeseirene til Johaug. Med andre ord har det vært lukrativt å dominere.

Og enkelte av konkurrentene har irritert seg grenseløst underveis i touren:

– Det skal snøstorm til for å stoppe Johaug her, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn underveis i Johaugs maktdemonstrasjon på den avsluttende jaktstarten over 15 kilometer klassisk i Trondheim.

Johaug jaget ut fra start og det så nesten ut som hun ville gjøre rennet unna kjappest mulig før det ventede trønderværet, med usikkerhet rundt snø og regn, var ventet innover byen søndag. Johaug økte ledelsen markant til konkurrentene.

– Hun må være veldig nær toppform, sier Bjørn.

Ski Tour 2020, som startet i svenske Østersund, har vært en triumfferd for den norske skiløperen.

Med seieren i Åre tirsdag tok hun også sin første seier i sprint i karrieren. Den øvelsen ble imidlertid avgjort opp en alpinbakke, noe også Johaug innrømmet var en spesiell fordel for henne.

Publisert: 23.02.20 kl. 11:56 Oppdatert: 23.02.20 kl. 13:16

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser