I FORM: Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen

Johaug roses etter sprintprologen: – Oppsiktsvekkende bra

TRONDHEIM/OSLO (VG) Therese Johaug (31) har vunnet samtlige etapper av årets Ski Tour og virker i knallform foran sprintfinalene senere lørdag. I prologen ble hun bare slått av to svensker.

For mindre enn 10 minutter siden

Bare Jonna Sundling og sprintcupleder Linn Svahn gjorde det bedre enn Therese Johaug på den klassiske sprintprologen i Trondheim.

– Jeg klarer å gå fort i en slik løype også. Det er ikke verst! sier Johaug til NRK.

Johaug, som har sin styrke på distanserenn og som sjelden hevder seg helt i toppen på sprint, endte de 1,5 kilometerne på tiden 3.23,58, 83 hundredeler bak Sundling.

– Det er oppsiktsvekkende bra, sier Jann Post for NRK.

– At hun er i toppform, er det ingen tvil om. Hun har gått et suverent løp her, legger Torgeir Bjørn til.

Fått med deg siste episode av Ski Tour?

Therese Johaug var ikke eneste norske som tok seg videre fra kvinnenes sprintprolog. Faktisk var alle 10 norske jenter blant topp 30, noe som betyr at alle er videre til finalerundene som begynner 13.00.

Tiril Udnes Weng (7. plass), Anna Svendsen (8), Astrid Uhrenhold Jacobsen (9), Maiken Caspersen Falla (12), Ingvild Flugstad Østberg (13), Julie Myhre (18), Heidi Weng (21), Ragnhild Haga (22) og Lotta Udnes Weng (26) er de andre norske som er med.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 22.02.20 kl. 10:52

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser