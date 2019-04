FRONTFIGUR: Petter Northug fronter sitt eget Red Bull-renn denne helgen. Her fra VM i Seefeld i slutten av februar. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik ble Northug-avskjeden godkjent som Red Bull-renn

Det har vært flere spisse konflikter mellom kommersielle arrangører og Norges Idrettsforbund. Men Petter Northugs Red Bull-renn ble fikset slik at det gjennomkommersielle rennet gled rett gjennom norsk idrett.

– Vi har fulgt regelboken. Vi har vært smarte med dette. Petter gjør det for sporten og for å gjøre kaken større for langrenn gjennom kommersielle midler, sier rennleder Nils Marius Otterstad til VG.

Historien fra tidligere år viser at arrangementer som X Games, Norefjellrennet og Skåla Opp, organisert utenfor Idrettsforbundet, har skapt bråk på ulike måter. Bråket med Norges Idrettsforbund har blant annet skjedd på grunn av TV-rettigheter, idrettens dopingreglement og krav om at en idrettsklubb som er medlem av Norges Idrettsforbund skal være arrangør.

Når Northug har samlet det største stjernefeltet på norsk jord utenom de årlige verdenscupkonkurransene er dette promotert som en et gjennomsponset Red Bull-arrangement.

Slik promoterer Red Bull-rennet seg:

Slik frontes rennet som er regnet som Northugs egen avskjed med den aktive langrennskarrieren. Foto: faksimile fra www.redbulljanteloppet.no

Men det lå det en klar plan bak for å unngå at dette ville skape konflikt med Skiforbundet og Norges Idrettsforbundet før rennet ble promotert på denne måten.

Otterstad sier de var nøye med å unngå at det Red Bull-sponsede rennet kunne stoppes og gjorde alt transparent. Rennet skal nå for øvrig sendes på TV 2 og ikke NRK som i utgangspunktet har rettigheter til skirenn i Norge gjennom en avtale med Skiforbundet.

Da TV 2 skulle sende TV-bilder fra Norefjellrennet i 2010 ble det bråk med Skiforbundet ettersom NRK da hadde rettigheter til terminfestede skirenn i Norge.

Den gang ble det imidlertid landet på at rennet haddde funnet et smutthull i reglementet. Da sto et aksjeselskap som arrangør, noe som ikke er lovlig i dag. Samtidig stilte ikke landslagsløpere opp i langløpet som senere ble regnet som prøvekaninen for langløpscupen Ski Classics. Nå ble alt ordnet etter boken før det kommersielle fremstøtet.

SENTRAL NØKKEL: Det lokale idrettslaget Øyer-Tretten IF Foto: faksimile fra www.redbulljanteloppet.no

– Vi pratet med NRK først om de var interessert i å sende et skirenn i april og bruke ressurser på TV-produksjon, noe de ikke var. Dermed bekrefet de at de ikke ville benytte seg av rettigheten til et terminfestet skirenn. Neste steg var å ha en klubb som arrangør, slik at det ble registrert som et vanlig turenn på Mosetertoppen. Så gjaldt det å lande kommersillle aktører. Det gikk i boks ettersom det skulle sendes på en kommersiell TV-kanal, sier Otterstad.

Han sier at arrangement, som er organisert gjennom Øyer-Tretten IF, bringer penger inn til klubbene i Norge blant annet ettersom 50 kroner per deltager kommer til å gå til deltagernes klubber.

– Man bør ønske velkommen kommersielle aktører som ønsker å benytte seg av en slik mulighet for å skape noe innefor norsk langrenn og gjøre kaken større for sporten. Her kommer flere millioner kroner inn i nytt skirenn på en arena som ikke har skirenn på dette tidspunktet, sier Otterstad.

En konflikt som derimot ble skarp var da Norges Friidrettsforbund i 2014 besluttet at eliteløpere som stilte i det kjente fjelløpet Skåla Opp ikke ville bli tatt ut til EM og VM i motbakkeløp. Forbundet krevde at løpet skulle arrangeres gjennom et idrettslag, noe som ville bety en ekstra løpslisens til idretten. Løpet var da arrangert gjennom Hotel Alexandra i Loen. Til slutt ble en løsning at løpet ble arrangert gjennom bedriftsidretslag lokalt. Løpsleder Erik Brendefur ønsker ikke å kommentere noe rundt dette nå.

ArrangementssjefTerje Lund i Norges Skiforbund ser at det har vært uroligheter rundt enkelte arrangementer før, men påpeker at idretten da har reagert på kommersielle aktører som vil tjene penger uten at det tilfaller idretten noe. Han mener det er greit med kommersielle aktører så lenge de er i en allianse med norsk idrett.

– Dette har roet seg. Vi har fått et regelverk og system rundt dette som fungerer godt i praksis. Jeg har ikke satt meg detaljert inn i dette spesifikke arrangementet, men jeg har ikke grunnlag får å tro at dette ikke er innenfor regelverket. Det er bare positivt med nye spennende konsepter på nye arenaer, sier Lund om Northugs Red Bull-renn.

