Johaug innrømmer mental utfordring: − Vitner om selvtillit

OBERSTDORF (VG) Therese Johaug (32) hadde ikke hodet på plass i de siste konkurransene før VM da hun ble slått av Linn Svahn og Jessica Diggins.

Johaug startet sesongen oppskriftsmessig med to seirer på distanse i verdenscupen før Norge tok en lang corona-pause. Hun kom tilbake med seier i Lahti. Så kom en uventet dupp med 2. og 3. plass i Falun for en knapp måned siden.

– Jeg hadde ikke mine beste dager både mentalt og fysisk. Det må man ha, sa Johaug til VG om Falun-helgen på det digitale pressetreffet fredag.

I dag står hun på startstreken som tittelforsvarer på 15 kilometer fellesstart med skibytte.

– Toppidretten går opp og ned, og det er det som gjør den så fantastisk også. Jeg har lagt Falun bak meg og fått trent godt. Så får jeg håpe at formen er bedre enn akkurat de to dagene i Falun. Man vet aldri, hvert skirenn har sin historie, sa Johaug til VG.

Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass kjenner verdens beste kvinnelige langrennsløper veldig godt etter flere års samarbeid og vennskap. Han forklarer hva som gikk «galt» for Johaug da hun ble slått av Linn Svahn og Jessica Diggins i Falun.

– Hun var ikke hundre prosent forberedt. Hun var litt utladet, ikke skikkelig motivert. Hun fikk ikke trent noe bra, det var mange dager som var halvveis. Therese er avhengig av å trene bra, sier Mikkelsplass til VG.

TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass har vært Therese Johaugs personlige trener siden 2016. Her er de sammen etter at Johaug tok VM-kravet på 10.000 meter på Bislett sist sommer. Løperdronningen Ingrid Kristiansen var også på plass. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Fikk en dupp

På grunn av corona, restriksjoner og karantene så valgte de norske langrennsløperne å reise rett fra verdenscup i Lahti til Falun, siden de ikke turte å ta turen hjemom Norge.

– Therese fikk en dupp formmessig etter Lahti. I tillegg var Falun en løype som ikke passet helt på det føret. Det ble umulig å gå ifra. Det Therese tjente oppover ble kjørt inn nedover. Hadde det vært individuell start på fellesstarten, så er jeg sikker på at Therese hadde vunnet, for Therese gjorde en god spurt, sier Mikkelsplass og legger til:

– Før eller senere vil det være at ikke alt klaffer også for Therese.

Etter comebacket i 2018/2019-sesongen har hun vunnet det aller meste på distanse. Hun tok tre VM-gull i Seefeld for to år siden.

Mikkelsplass mener det er positivt at Johaug fortalte at hun ikke var på sitt beste mentalt.

– Therese er trygg på seg selv, da tør man å være ærlig. At hun forteller at det var sånn, vitner om selvtillit og at Therese er i bra form. Det er et veldig bra tegn, sier Mikkelsplass.

– Tungt

Han forstår at det er slik at «alle» forventer at Johaug alltid skal vinne. Han er helt trygg på at Johaug er i kjempeform og klar for 15-kilometeren i VM. Og han er helt sikker på at de knallharde løypene i Oberstdorf vil passe 32-åringen fra Dalsbygda perfekt. Løypene i den tyske alpebyen er antagelig de tøffeste langrennsløperne går denne sesongen.

– Det er mange tunge partier og mange vil få en dårlige følelse underveis på grunn av føret om det blir bløtt. Jeg er spent på hvordan forholdene blir. Noen steder vil det være skarpt, andre bløtt. Tungt er bra for Therese. Hun er ikke umulig å slå, men jeg blir vanvittig imponert over dem som slår henne lørdag, sier Mikkelsplass.

For han tror ikke det er noen som gjør det.

PS! De norske løperne som går 15 kilometer fellesstart med skibytte lørdag i tillegg til Johaug er Anne Kjersti Kalvå, Helene Marie Fossesholm, Lotta Udnes Weng og Heidi Weng.