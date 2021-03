DATTER OG FAR: Therese og Thorvall Johaug etter førstnevntes gull på 15 kilometer fellesstart med skibytte under VM i Seefeld i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johaug om farens dramatiske ulykke: − Veldig redd

OBERSTDORF/OSLO (VG) Etter å ha gått inn til sitt fjerde VM-gull i Oberstdorf snakket Therese Johaug om farens alvorlige ulykke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg var i Oslo og du blir jo veldig redd. Vi skjønte ikke helt hva som hadde skjedd og vi fokuserte bare på det positive. Det kunne ha endt så mye, mye verre. Det tør jeg ikke tenke på en gang, sier Johaug til VG.

– Var du redd for at han skulle dø?

– Nei, for mamma var der i fjøset med ham. Hvis han hadde vært der alene, så kunne det sett mye verre ut.

– Han var i trygge hender på sykehuset og fikk de operasjonene han trengte. Han har foten den dag i dag og alt har gått bra, så da fokuserer jeg på det.

Rett før Therese Johaug skulle til Finland for verdenscupåpningen i Ruka i november i fjor, var uhellet ute for pappa Thorvall.

Til Gudbrandsdølen Dagningen forteller Thorvall Johaug om hendelsen. Melkebonden brukte en liten minilaster til å kjøre en rundball inn i siloen. Der stoppet han opp, men skled deretter og sier selv at han trolig kom litt borti gassen.

– Minilasteren rykket i vei så raskt at jeg ble slengt ut av setet og ned på gulvet. Venstre fot ble sittende fast under ene fremhjulet, og der lå jeg da og kjente på en voldsom smerte, forteller Johaug til avisen.

Thorvall Johaug forteller at han pådro seg fire brudd i leggen, i tillegg til at han ødela noe i ankelen. Han prøvde å ringe kona Gro, men telefonen hadde ramlet ut av brystlommen og lå en halvmeter unna. Fra den fastklemte posisjonen fikk han ikke tak i telefonen.

– Jeg fryktet at her skulle jeg ble liggende en stund. Men heldigvis, Gro kom inn for å se hva jeg holdt på med. Hun fikk meg løs, og fikk raskt ringt legekontoret, sier Thorvall til GD.

I årets VM har foreldrene holdt seg hjemme, men Therese er klar på hvor mye de har betydd i løpet av karrieren.

– Jeg må bare takke mamma og pappa for all støtte opp gjennom hele karrieren. De er en stor grunn til at jeg står dit jeg står i dag. Jeg er veldig glad i dem og har daglig kontakt med dem her nede, sier Johaug til VG.