Rasende Dahlqvist falt – Udnes Weng på pallen

RUKA (VG) Svenskene ødla for seg selv da Tiril Udnes Weng ble beste norske på tredjeplass under sprinten i Ruka.

Saken oppdateres!

Mot tre svensker, én finne og lagvenninne Udnes Weng var det Stavås Skistad som tok kommandoen fra start i kvinnenes finale.

Like før den siste utforkjøringen stoppet det helt opp og Skistad måtte vike for to av de tre svenskene i finalen.

Inn på oppløpet var de tre blågule samlet, men da det ble kollisjon mellom Johanna Hagström og Maja Dahlqvist som endte i bakken, åpnet det seg en luke for Udnes Weng som spurtet inn til en tredjeplass bak Emma Ribom og Hagström.

Helt sist havnet uheldige Dahlqvist som var alt enn fornøyd. I målområdet slo svensken med staven og lirte av seg noen tydelig frustrerte gloser.

Kristine Stavås Skistad, som vant sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen forrige helg, tok seg til finale og viste lovende takter, og ble til slutt nummer fem i finalen.

Litt tidligere på formiddagen var Ane Appelkvist Stenseth best i prologen. 27-åringen tok sikkert til semifinale etter å ha blitt nummer to bak svenske Emma Ribom i det første kvartfinaleheatet.

Der ble det full stopp i den siste bakken og Stenseth tok seg ikke videre til finalen.

Samtidig viste distanseløperen Frida Karlsson lovende takter i fredagens sprint.

Svensken som står med tre verdenscupseire på distanse, tok seg videre fra prologen som nummer 21, før hun vant sitt kvartfinaleheat og tok seg til semifinale.

– Svaret vi fryktet, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn om Frida Karlsson etter prologen til VG.

– Med norske øyne er det skremmende at Karlsson går så bra. Det viser at hun er i form og blir vanskelig å slå på 10 km i vanskelige løyper, supplerer NRK-kollega Fredrik Aukland.

I semifinalen sa det riktignok stopp da Karlsson ble nummer fem.